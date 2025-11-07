Logo

Провалник заспао у стану власнице након што ју је опљачкао

Један провалник је заспао у стану у руском граду Благовешченску, након што га је опљачкао, а власница га је пронашла у таквом стању, саопштила је полиција.

Она је пријавила присуство непознатог мушкарца у свом дому, по повратку из ноћне смјене, преноси агенција РИА Новости.

Регион

Провалио у кућу, па заспао у дневном боравку

"Одлучио да одмори..."

"Испоставило се да је провалник током ноћи ушао у кућу кроз прозор, намјеравајући да изврши крађу, а знајући да власници нису ту. Спаковао је телевизор и моторну тестеру у торбе, али, претпостављајући да ће власник бити одсутан дуже вријеме, одлучио је да одмори и заспао је. Власница га је затекла у таквом стању када се вратила с посла", наводи се у извјештају.

Полиција је привела осумњиченог за покушај провале. Ријеч је о 45-годишњем локалном становнику са кривичним досијеом за крађу и трговину дрогом.

ММА борац

Свијет

Пијан провалио у кућу ММА борца, па се покајао

Пријети му шест година затвора

Против њега је покренут поступак, а РИА подсјећа да је за покушај крађе почињен незаконитим уласком у дом предвиђена казна затвора до шест година.

Провалнику је, као превентивна мјера, изречена писмена обавеза да не напушта подручје и да се прикладно понаша.

