Велики преокрет: "Не купујемо руски Лукоил"

Извор:
Агенције
07.11.2025
10:21
Коментари:0
Компанија „Ганвор“ повлачи понуду о куповини међународних актива руске нафте компаније „Лукоил“.
Претходно је америчко Министарство финансија саопштило да САД неће издати „Ганвору“ лиценцу за рад док траје сукоб у Украјини.
Министарство је навело да је амерички предсједник Доналд Трамп раније говорио о томе да је неопходно што скорије окончања украјинског сукоба, а како се то није догодило, „Ганвор“ неће добити лиценцу. Министарство је изнело наводе да је „Ганвор“ под контролом Русије.
„Саопштење Министарства финансија САД о ‘Ганвору’ је у основи нетачно… Истовремено, ‘Ганвор’ одустаје од приједлога о куповини страних актива ‘Лукоила’“, наводи се у саопштењу компаније.
Руска компанија, против које су САД увеле санкције, саопштила је раније да је од „Ганвор групе“ добила понуду о куповини „Лукоила Интернешенел“.
Најновије
Најчитаније
11
32
11
32
11
30
11
16
11
12
Тренутно на програму