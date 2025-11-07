Logo

Велики преокрет: "Не купујемо руски Лукоил"

Извор:

Агенције

07.11.2025

10:21

Компанија „Ганвор“ повлачи понуду о куповини међународних актива руске нафте компаније „Лукоил“.

Претходно је америчко Министарство финансија саопштило да САД неће издати „Ганвору“ лиценцу за рад док траје сукоб у Украјини.

Министарство је навело да је амерички предсједник Доналд Трамп раније говорио о томе да је неопходно што скорије окончања украјинског сукоба, а како се то није догодило, „Ганвор“ неће добити лиценцу. Министарство је изнело наводе да је „Ганвор“ под контролом Русије.

„Саопштење Министарства финансија САД о ‘Ганвору’ је у основи нетачно… Истовремено, ‘Ганвор’ одустаје од приједлога о куповини страних актива ‘Лукоила’“, наводи се у саопштењу компаније.

Руска компанија, против које су САД увеле санкције, саопштила је раније да је од „Ганвор групе“ добила понуду о куповини „Лукоила Интернешенел“.

