Ко не поштује договорене цијене пелета казна и до 30.000 КМ

07.11.2025
10:28
У Федерацији БиХ на снази је одлука којом се ограничава максимална малопродајна цијена пелета на 480 КМ плус ПДВ по тони.
Међутим, потрошачи тврде да се поједини трговци не придржавају ове одлуке, док други склањају залихе до њеног укидања.
Федерално министарство трговине најавило је појачан инспекцијски надзор како би се спријечиле злоупотребе и заштитили крајњи корисници, пише Вечерњи лист БиХ.
Федерално министарство трговине упозорава трговце да скривање залиха и шпекулације везане за пелет неће бити толерисане, након што су запримљене бројне притужбе грађана Федерације БиХ о несташици овог енергента на тржишту.
– Министарство неће допустити злоупотребу тржишта енергената нити шпекулативне праксе, и сви који покушају остварити профит на рачун потрошача и стабилности тржишта биће суочени са најстрожим законским мјерама – изјавио је за ФЕНА федерални министар трговине Амир Хасичевић.
Према његовим ријечима, Федерално министарство трговине активно прати стање на тржишту и реагује на све притужбе потрошача. Подаци с терена показују да поједини трговци не поштују прописане цијене и тиме угрожавају редовно снабдијевање тржишта.
– Свака потврђена појава непоштене трговачке праксе биће санкционисана у складу са Законом о унутрашњој трговини, укључујући скривање залиха, непридржавање мјера непосредне контроле цијена, манипулацију цијенама и прекидање ланаца снабдијевања, што угрожава тржишну равнотежу и права потрошача – упозорио је министар и поручио потрошачима да своје жалбе могу слати Федералном министарству трговине и надлежним инспекцијама.
Према члану 127. Закона о унутрашњој трговини, за прекршаје који представљају непоштену трговачку праксу прописане су новчане казне од 3.000 до 30.000 КМ. Хасичевић подсјећа да је привремена одлука о ограничењу цијена пелета донесена ради стабилизације тржишта, у сарадњи са произвођачима и дистрибутерима, а њено важење предвиђено је до 1. децембра.
Истовремено, најављује да ће, ако се докаже постојање неправилности, бити продужено важење одлуке о непосредној контроли цијена пелета.
– Ако се потврде пријаве с терена, Министарство ће размотрити продужење ове мјере, уз јасно наглашену примјену санкција за свако непоштено понашање на тржишту – поручио је министар.
Федерално министарство трговине затражило је од надлежних инспекцијских тијела појачан надзор над свим субјектима који тргују пелетом, посебно у примјени чланова 107, 110. и 126. Закона о унутрашњој трговини, те наведене одлуке која је ступила на снагу 24. октобра 2025. године.
Цијена пелета у Босни и Херцеговини с доласком јесени почела је нагло и неоправдано расти. На појединим мјестима у земљи достигла је чак 700 КМ по тони, што представља значајан скок у односу на прошлу годину, када је пелет у просјеку коштао између 400 и 500 КМ. Овакво енормно поскупљење навело је власти у Федерацији БиХ да донесу одлуку о ограничењу цијена, будући да није дошло до повећања трошкова производње у односу на претходну годину.
– Упркос стабилним улазним трошковима, забиљежени су случајеви повећања цијена, што представља незаконит покушај остваривања додатног профита у сезони повећане потражње – навели су из ресорног министарства прије доношења одлуке и најавили појачане контроле ради утврђивања евентуалних кршења Закона о контроли цијена и других прописа.
– Сви субјекти који буду затечени у шпекулативном формирању цијена, непријављивању промјена или ускраћивању података надлежним органима биће строго санкционисани, укључујући новчане казне и забрану обављања дјелатности – поручили су из Федералног министарства трговине.
Иако су многи грађани очекивали умјерене цијене након увођења нових регулаторних мјера, реалност је, нажалост, другачија.
Влада Федерације БиХ покушала је регулисати тржиште доношењем одлуке о максималним цијенама пелета, али извјештаји с терена показују да бројни трговци не поштују ове одредбе.
У појединим случајевима цијене на локалним тржиштима не прате државне одлуке, а контрола квалитета и цијена је отежана због великог броја мањих добављача.
Многи су грађани чекали јесен како би набавили пелет, али чим је потражња порасла – цијене су скочиле. Крајем септембра пелет се продавао по цијени од 466 до 580 КМ, зависно од града у којем је купован.
