"Захвалност радницима РиТЕ "Угљевик" што нису дозволили да буду до краја изманипулисани"

07.11.2025
13:07
Предсједник СНСД-а Милорад Додик захвалио је радницима Рудника и Термоелектране /РиТе/ "Угљевик" што нису дозволили да буду до краја изманипулисани од квазисиндикалних вођа које финансирају одређени мафијашки и адвокатски кругови, те је поручио да ће бити утврђена одговорност за сва дешавања у овом енергетском објекту.
Додик је рекао да је ријеч о неодговорној групи људи која је била инструисана од адвокатских и мафијашких кругова из Српске и региона, чак и глобално да подигну раднике на штрајк.
Он је навео да је за синдикалну борбу важно да послодавац обезбиједи услове рада и плате, а што је у РиТе "Угљевик" било у реду, али да су се одједном појавила питања која се рјешавају у процесу.
"Наши напори да се врати концесија Републици Српској иду својим током. Више мјесеци смо чекали на став Конкуренцијског вијећа да бисмо могли наставити даље процедуре. Адвокати су хтјели да се не заврши посао преузимања `Комсара` и да уђу у спор који ће поново гурати по систему `Вијадукта` или нечега другог, а за то су послужили они који су се представљали као радничке вође, а један од њих је годину дана био на боловању", рекао је Додик новинарима у Бањалуци.
Он је нагласио да институције Републике Српске поштују раднике, те да ће бити учињено све да овај енергетски објекат има довољно угља за рад.
"Тражили су смјену управе и смијењена је. Настављен је процес рада и захваљујем се свим радницима, на њиховој смо страни шта год мислио тамо неко од њихових квазивођа који примају новац од мафијашких и адвокатских кругова само да би се створили нови проблеми који би наводно рјешавали адвокати посредством устаљених канала који су против Српске годинама", поручио је Додик.
Он је додао да је технологија у РиТе "Угљевик" стара, да је на ивици неопходних стандарда, те да му је жао што прије 15 година није са "Комсаром" изграђен нови термоенергетски блок, што је спријечено изласком на улице одређеног броја квазисиндикалаца.
"Република Српска није одговорна за оно што се зове словеначки дуг, то је прича прије рата из бивше Југославије. Добијали смо арбитраже које су биле прописане, а арбитражни суд у Америци је рекао да је крива Република Српска. Преузели смо тај дуг на Српску, не на РиТе `Угљевик`, што значи да водимо одговорну политику", закључио је Додик.
