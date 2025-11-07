Logo

Бокоњић: Вакцинација - једна од најбољих тековина цивилизације

Фото: АТВ

Декан Медицинског факултета у Фочи Дејан Бокоњић истакао је да је вакцинација једна од најбољих тековина савремене цивилизације јер су захваљујући њој заустављене многе болести.

Бокоњић је уочи почетка Симпозијума доктора медицине у Источном Сарајеву под називом "Вакцинација – истине и заблуде", рекао да су позитивни ставови о вакцинацији засновани на доказима, од прве вакцине против вариоле вере до данас.

"Вакцине су ријешиле многе ствари. Понекад могу да направе неки нежељени ефекат или компликацију, али то је занемарљиво у односу на бенефите које доносе човјечанству", нагласио је Бокоњић, додајући да говори о вакцинама које су обавезне.

Он је навео да ће на данашњем Симпозијуму еминентни предавачи из региона говорити о обухвату вакцинацијом у БиХ, Србији и Хрватској, о предностима вакцинације, те различитим нежељеним ефектима.

Вршилац дужности директора Фонда за науку Србије Дарија Кисић рекла је да ће на данашњем скупу бити ријечи о имунизацији у региону, јер је то једно од најзначајнијих питања којем треба посветити још већу пажњу зато што је то заједнички проблем.

"Морамо да будемо спремни и да стекнемо довољно јак имунитет на сва обољења за која постоји заштита", навела је Кисићева.

Педијатријски онколог на Клиници за дјечије болести у Загребу Јелена Рогановић рекла је да ће данас приказати савремене смјернице о вакцинисању дјеце за вријеме и након завршетка лијечења рака.

Она каже да је у нашим срединама карцином и даље табу тема, да се више од 80 одсто дјеце са малигним болестима излијечи, а код свих је потребно обновити имунолошки систем и вакцинисати их.

Рогановићева је изразила наду да ће и на данашњем симпозијуму бити указано на потребу да те савремене смјернице уђу у клиничку праксу.

Симпозијумом доктора медицине, у организацији Болнице "Србија", завршени су "Дани Болнице `Србија`".

