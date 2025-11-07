Град завијен у црно: Погинула два младића (18), јурили 160 на сат?

Извор:
Агенције
07.11.2025
12:30
Коментари:0
У тешкој саобраћајној несрећи у Озљу погинула су два 18-годишњака, Антонио Сентигар и Леон Турковић, који су према свједочењу пролазника возили и до 160 километара на сат.
Градоначелница Озља, мањег града у близини Карловца прогласила је Дан жалости, а становници и породице страдалих у шоку су због трагедије.
Град Озаљ данас је у жалости: заставе су спуштене на пола копља, а сви културни и забавни програми отказани. У саопштењу градске управе истакнуто је да град изражава најдубљу саучешће породицама и пријатељима погинулих младића.
Према полицијском извјештају, несрећу је изазвао 18-годишњи возач аутомобила карловачких регистарских ознака. Због брзине неприлагођене условима на путу, у завоју је изгубио контролу над возилом које је потом слетјело с пута, ударило у руб тротоара, метални стуб хидранта, камени стуб и дворишну ограду, а на крају се преврнуло на бок.
Један младић преминуо је на лицу мјеста, док су остала двојица превезена у болницу с тешким повредама. Фотографије с мјеста несреће показују да је аутомобил потпуно смрскан.
Свједоци описују страшне тренутке: „Ми смо били у кући и мислили смо да је потрес. Сви смо истрчали ван. Један дечко је кроз задња врата изишао, викао је 'Дајте помозите, ногу ми је укочило'. Питали смо га да ли је још неко с њим – рекао је да су још двојица. Али нису давали никакве знакове живота. Страшно, трагедија је огромна“, испричала је Јаница Звонарић.
Силину удара потврђује и свједокиња: „Из аута је испала машина у мој врт, ступови и ограда су потргани, лампа одлетјела на кров терасе. Возили су 160 км/х, видите трагове.“
Судски вјештак за саобраћај Крунослав Ормуж наглашава да је брзина у тренутку губитка контроле морала бити најмање 140–150 км/х, а посљецие ударца су биле страшне.
Полиција тек утврђује да ли су младићи били под утицајем алкохола, а потврђено је да су сви били везани појасом. Мјештани упозоравају: „Вожња није видеоигра. Млади возачи морају прво стећи искуство и возити опрезно“, истиче Софија Бадурина, док из полиције апелују на поштовање прописа како би се овакве трагедије спријечиле.
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
16 ч0
Најновије
Најчитаније
14
30
14
28
14
23
14
23
14
11
Тренутно на програму