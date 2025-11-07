Младић отет из ресторана, смрскана му лобања, ово је повод

Извор:
Телеграф
07.11.2025
11:03

Младић Н.Т. (20) почетком мјесеца новембра примљен је у Ургентни центар у Београду са тешком повредом главе.
Полиција је током истраге открила да је младић претучен у познатом ресторану на Чукарици, а затим отет.
Истрагу води Више јавно тужилаштво у Београду, преноси Телеграф.
Насилници су га након премлаћивања пустили и за њима се трага.
Како је "Телеграф.рс" објавио, 1. новембра око 21 сат Н.Т. је са својим пријатељима био у ресторану када су у њега ушла четворица маскираних мушкараца.
Пришли су младићу и након краће расправе један од њих је почео да га удара, а затим су се придружили и остали. Према ријечима свједока, један од маскираних разбојника имао је чак и пиштољ који је извадио.
Након батинања Н.Т. су ставили кесу на главу и одвезли у оближњу шуму гдје су наставили са мучењем. Како сазнајемо, насилницу су од жртве тражили да им пребаци новац који им је потребан за трговину криптовалутама. Несрећни младић се правдао да "то не може да уради јер не зна шифре".
Насилницу су инсистирали, па су наставили са ударањем, али убрзо схватили да заиста Н.Т. не зна шифре и нема ништа од новца, па су га пустили.
Незванично, тукли су га рукама и ногама по цијелом тијелу, а један му је чак пријетио да ће пуцати у њега, ако се не сјети шифре.
Полиција ради на расвјетљавању свих чињеница у вези са овим догађајем.
Н.Т. се налази у стабилном стању, али ко су насилници није могао да каже јер су према његовим тврдњама били маскирани.
