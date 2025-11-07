Logo

Укинута пресуда Васвији Видовић, поново ће јој судити

07.11.2025

Апелационо вијеће Суда БиХ укинуло је првостепену пресуду адвокатици Васвији Видовић.

Ову информацију потврдила је Видовићева за Аваз, истичући да она још није добила пресуду, него ју је само добила њена адвокатица Сенка Ножица.

Истиче да је Апелационо вијеће Суда БиХ утврдило да је дошло до битних повреда кривичног поступка те да у овом тренутку јој није познато више детаља.

Подсјећамо, првостепеном пресудом Васвија Видовић била је осуђена на годину дана затворске казне, али сада ће јој се поново судити.

Она је оптужена да је сакрила мобилни телефон суспендованог предсједника Суда БиХ Ранка Дебевца у СИПА те покушала са њим напустити просторије.

Ранко Дебевец је тада био ухапшен због злоупотребе положаја

Васвија Видовић

пресуда

