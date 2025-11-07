Познати репер ударио по Мамданију: "Њујорк је мртав, нек почива у миру"

Извор:
07.11.2025
Репер 50 Cent изазвао је буру на друштвеним мрежама након што је реаговао на побједу Зохрана Мамданија на изборима за градоначелника Њујорка.
Мамдани је постао први муслиман и Јужноазијац на челу "Велике Јабуке", а његове најаве пореских реформи очигледно нису пријале познатом музичару.
Све је почело након што је Мамдани најавио планове за повећање стопе пореза на добит предузећа на 11,5 одсто и увођење паушалног пореза од два одсто за Њујорчане са годишњом платом већом од милион долара.
Један од оних које је ова политика очигледно разљутила је 50 Cent. На свом Инстаграм профилу објавио је слику надгробног споменика, генерисану вјештачком интелигенцијом, којом је, чини се, поручио да је град "мртав". На споменику је писало:
"Почивао у миру, NYC. Основан 1624. Умро 2025."
Објава је прикупила 427.000 лајкова за само један дан, али су корисници друштвених мрежа брзо изразили своје мишљење о реперовој објави, а неки су стали на страну новог градоначелника.
Ово није први пут да се 50 Cent осврнуо на Мамданија. Још у јуну сугерисао је да би платио политичару да напусти Њујорк:
"Одакле је дошао? Чији је ово пријатељ? Не свиђа ми се овај план. Не. Даћу му 258.750 долара и једносмјерну карту прве класе далеко од NY. Рећи ћу и Трампу шта је рекао!", изјавио је тада репер.
Мамдани му је одговорио током гостовања у емисији The Beat with Ari Melber на MSNBC:
"Он је критичар! Нисам ни знао колика ће ми бити плата док нисам отворио Инстаграм и видео објаву која је гласила: '50 Цент нуди Мамданију x-износ новца.'"
"Помислио сам: 'То је врло специфичан износ новца. О, Боже!'", додао је.
Затим је изненадио гледаоце шалом на рачун репера, признавши: "Иако се не слажемо око пореске политике, сваки пут кад добијем претњу смрћу, и даље слушам Many Men(пјесма 50 Cent)."
