"Пројекат ауто-пута Вукосавље-Брчко може да иде у реализацију"

Извор:
СРНА
07.11.2025
16:40
Вршилац дужности директора "Аутопутева Републике Српске" Радован Вишковић рекао је данас да је пројекат изградње дионице ауто-пута од Вукосавља до Брчко дистрикта, дужине 31,5 километара, вриједан 274 милиона евра и да сада може неометано да иде у реализацију.
"Створили смо услове да ова дионица од 31,5 километара у суштини крене пуним капацитетом", изјавио је Вишковић новинарима током посјете градилишту дионице ауто-пута Вукосавље-Брчко.
Вишковић је подсјетио да је делегација Републике Српске била у Кини у протеклих десетак дана и са кинеским партнерима договорила финансијску конструкцију овог пројекта тако да он сада може неометано да иде у реализацију.
"Очекујемо да ћемо уговор са банком потписати у наредних 10 до 15 дана тако да ће све бити завршено до краја новембра и зависно од временских прилика, извођач ће имати прилику да ради. Ако не, онда ћемо са почетком грађевинске сезоне, почетком прољећа, овај ауто-пут градити у пуном капацитету", истакао је Вишковић.
Он је додао да су завршени преговори и финансијска конструкција за дио ауто-пута од Бијељине до Брчког, да се гради дионица од Раче до Бијељине, као и Приједор - Бањалука.
"У збиру ово сада што смо завршили, што се ради је нових око 110 километара ауто-пута у Републици Српској на постојећих 113 километара, колико сада имамо у експлоатацији. Онолико колико имамо данас километара ауто-пута, толико ћемо већ у наредној години у пуном капацитету да градимо, што је за Републику Српску импозантан податак", рекао је Вишковић.
Он је навео да је пројекат дионице ауто-пута Вукосавље- Брчко дистрикт вриједан око 274 милиона евра за 31,5 километара и да је то око 8,6 милиона евра по километру ауто-пута.
"Ово говорим зато што има оних који знају да причају, али слабо знају да нешто ураде и да оставе иза себе", рекао је Вишковић.
Он је додао да је та цијена изградње повољнија него што се у окружењу раде километре ауто-путева.
"Могу са поносом да кажем да ће Република Српска скупа са својим пријатељима, кинеским партнерима, у наредних три до четири године изградити нових 110 километара ауто-пута", нагласио је Вишковић.
Министар саобраћаја и веза Републике Српске, Зоран Стевановић истиче да је Влада Републике Српске ставила пред себе јасан циљ да сва градилишта ауто-путева на простору Републике Српске буду у дневној хиперактивности.
"То значи да, осим тога што је обезбијеђено финансирање, имамо потребу да на дневном нивоу обезбјеђујемо остатак документације. Дионица на којој се ми сад налазимо има грађевинску дозволу за 10 плус седам километара, а ми у наредних неколико дана треба да обезбиједимо грађевинску дозволу за комплетну трасу. Зато се бавимо свим дионицама да не бисмо сутра дошли у ситуацију да се појави проблем те врсте", рекао је Стевановић.
Он је током посјете радова на дионици Вукосавље-Брчко истакао да се пуним капацитетом иде напријед и жеља је да до краја идуће године практично свака траса ауто-пута на правцу Бањалука-Београд, односно Бањалука-Бијељина-Рача, буде или у завршној фази радова или да су радови барем почети.
"А то значи затворен финансијски круг, добијене грађевинске дозволе и уведен извођач у посао", прецизирао је Стевановић.
Замјеник генералног директора за БиХ грађевинске компаније "Чајна стејт" Сју Вен Чао рекао је да је јако задовољан извођењем радова.
"Све иде по плану, тако да је наш циљ да још брже наставимо да радимо и да то завршимо све у року", закључио је Сју Бен Чао.
Лидер СНСД-а Милорад Додик изјавио је данас да изградња дионице ауто-пута од Вукосавља према Брчко дистрикту почиње у пуном капацитету.
Додик је данас посјетио градилиште ове дионице ауто-пута, гдје је истакао да су све неопходне претпоставке за градњу завршене, од рјешавања имовинско-правних односа до уговора са кинеским партнером.
"Имамо намјеру да, како смо и најављивали, у наредне три до четири године направимо повезницу Бањалуке и Раче и тиме се повежамо ауто-путом са Београдом", рекао је Додик новинарима.
Према његовим ријечима, остаје проблем питање пролаза кроз Брчко дистрикт, што још увијек није ријешено.
"Већ је договорена и траса од Бијељине до Брчко дистрикта. Ми ћемо имати прилику да за неки четири до пет година завршимо све неопходне радове и да ту трасу од Бањалуке до Београда, што је за нас историјска и митска дионица, направимо. Она није само саобраћај, она је повезивање са нашим отаџбином, са Београдом", истакао је Додик.
То ће, додао је он, донијети низ бенефита у сваком крају кроз који траса пролази.
"Осјетиће то људи и овдје у Модричи, Шамцу, Лончарима, Обудовцу... То ће значити нове инвеститоре. Вјерујем у то, јер малим путем људи одлазе, а великим путем људи долазе", нагласио је Додик.
Додик је рекао да су на изградњи ове дионице ангажовани вриједни и професионални радници, те изразио задовољство што су овдје присутне и локалне компаније.
"Остало је само да прословимо завршетак ових радова. Вјерујем да ће то бити у року како је предвиђено, до три године", навео је Додик.
Он је додао да ће траса од Раче до Бијељине бити отворена до половине или до септембра наредне године.
"То говори о томе да смо ми Република радних побједа и радних успјеха. Могу да говоре шта год хоће, могу да лају на мјесец, али Република Српска се развија и не стаје", поручио је Додик.
