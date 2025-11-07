Отворен нови погон "Перутнине птуј" вриједан 15 милиона км

Извор:
СРНА
07.11.2025
16:06
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, начелник општине Србац Млађан Драгосављевић и директор компаније "Перутнина птуј" Велибор Поповић данас су у Српцу свечано отворили нови производни погон ове компаније, у који је уложено 15 милиона КМ.
Минић је истакао значај отварања овог производног погона за привредни развој Српца и Републике Српске, те навео да "Перутнина птуј" у Српцу запошљава око 400 радника.
Он је нагласио да ће отварањем новог производног погона бити запослено нових 25 радника, те истакао да ће из овог производног погона бити произведено 20 милиона бројлера.
"Комапнија `Перутнина птуј` Србац са новим производним погоном представља амбасадора Републике Српске, јер своје производе извози у земље у окружењу. Тиме повећава бруто друштвени производ, те утиче на развој Српске", рекао је Минић на отварању.
Он је напоменуо да ће у наредном периоду власт у Српској настојати да се прерадарство додатно развија и проширује у Српцу, али и цијелој Републици.
Минић је рекао да је значајно и то што ова компанија преузима храну за своју производњу од домаћих произвођача из Српске.
Република Српска
Минић: Сједница Владе о енергетици - почетак уређења те области
Перадарство у Републици Српској доживјело је велику експанзију, због чега овој грани пољопривредне производње треба дати још већу подршку кроз подстицаје, изјавио је Минић.
"Влада Републике Српске максимално ће изаћи у сусрет било којој грани производње у Републици Српској", рекао је Минић новинарима у Српцу, гдје је присуствовао отварању новог погона компаније "Перутнина Птуј С".
Минић је рекао да отварање овог производног погона има велики значај за привредни развој локалне заједнице, али и Републике Српске.
Он је рекао да је задовољан чињеницом да ће капацитет ове компаније бити повећан за 20 одсто за извоз на европско тржиште.
"То значи да овдје имамо квалитет, најмодернију технологију и људе који ће у будућности повећати производњу у овој компанији", рекао је Минић.
Начелник општине Србац Млађен Драгосављевић рекао је да отварање новог погона представља значајну инвестицију за локалну заједницу, али и за развој живинарства у овој општини.
"Отварање овог погона много значи за општину Србац, јер је предвиђено отварање нових радних мјеста и инвестирање у сектор перадарства", рекао је он.
Драгосављевић је рекао да је општина Србац, у складу са својим надлежностима максимално помогла реализацију овог пројекта.
