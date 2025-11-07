Logo

Снажна магнетна олуја погодиће Земљу

Извор:

Информер

07.11.2025

15:51

Коментари:

0
Снажна магнетна олуја погодиће Земљу
Фото: Pixabay / qimono

Земља је ушла у ток плазме из короналне рупе на Сунцу, а очекује се и долазак два облака плазме избачена услед снажних соларних бакљи, саопштили су из Лабораторије за соларну астрономију Института за космичка истраживања (ИКИ) Руске академије наука.

Како су раније навели научници, Земљу очекује најјача геомагнетна олуја ове године и једна од најјачих у посљедњих неколико година, преноси агенција РИА Новости.

"Земља би истовремено требало да уђе у зону дјеловања велике короналне рупе, као и да издржи долазак два облака плазме избачена током великих соларних ерупција које су се догодиле пре два дана… Судећи по подацима са земаљских и свемирских инструмената, прва ставка данашњег распореда већ је испуњена", наводи се на Телеграм каналу лабораторије.

Напомиње се да су магнетне олује почеле још јуче, а данашње додатно дејство коронале рупе "превело је посматране параметре соларног ветра у потпуно екстремне вриједности". За сада је Земљина магнетосфера умјерено реаговала на дешавања, саопштили су из лабораторије.

Од јутрос су се магнетне олује поново активирале и тренутно се држе на нижим и средњим нивоима Г1–Г2, али ће, највероватније, ускоро прећи у снажне догађаје категорије Г3.

Аутомобил

Ауто-мото

У овој земљи број таблица постаје "невидљив"

"У сваком случају, све што се дешава само је увод и припрема позадине за главни догађај - долазак облака соларне плазме. Постоји велика вјероватноћа да су најбржи дијелови соларних избачаја већ стигли до Земље и да сада дјелују заједно са соларним ветром. Главна маса плазме пристизаће током наредна 24 сата. За сада није сасвим јасно колико удара ће планета на крају морати да издржи. Вјероватан је сценарио према којем су се облаци плазме на путу спојили у један, па неће моћи да се разликује граница између њих", прогнозирају научници.

Прелиминарно моделовање, како наводе запослени лабораторије, показивало је да ће најгушћи делови соларних избачаја ипак проћи поред Земље, те да ће планету захватити само њихове спољне области. У том случају, геомагнетне олује неће прећи ниво четири од могућих пет.

Уколико је процјена погрешна и Земљу погоди фронтални удар, постоји могућност да олује достигну највиши ниво, Г5, прецизирали су у лабораторији, пише Информер.

Подијели:

Таг:

Геомагнетна олуја

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ова ријеч у поруци има скривено значење

Занимљивости

Ова ријеч у поруци има скривено значење

1 ч

0
У овој земљи број таблица постаје "невидљив"

Ауто-мото

У овој земљи број таблица постаје "невидљив"

1 ч

0
CIK BIH Centralna izborna komisija

БиХ

ЦИК: Немамо обавезу за покретање поступка у вези са СНСД-ом

1 ч

0
Савковић: Рањиве категорије међу приоритетима

Градови и општине

Савковић: Рањиве категорије међу приоритетима

1 ч

0

Више из рубрике

Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a

Наука и технологија

Најновије ажурирање: Како Гугл жели да вас спријечи да користите ChatGPT

2 ч

0
Ајфон 18 Про би могао бити провидан?!

Наука и технологија

Ајфон 18 Про би могао бити провидан?!

5 ч

0
Црна рупа прогутала џиновску звијезду 30 пута масивнију од Сунца

Наука и технологија

Црна рупа прогутала џиновску звијезду 30 пута масивнију од Сунца

9 ч

0
Велики напредак у истраживању: Научници мапирају људски мозак

Наука и технологија

Велики напредак у истраживању: Научници мапирају људски мозак

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

14

''Србе ћемо клати'': Језива порука у близини школе

17

09

Велики дио Бањалуке остаје без струје

17

05

ФЗО се огласио пренаталним тестовима: Настављамо

17

01

Најављена потпуна обустава саобраћаја у дијелу Бањалуке

16

57

Медвјед безбрижно прошетао поред музеја

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner