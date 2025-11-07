Logo

Шамарала дијете пред свима у аутобусу, полиција на ногама

Мајка која је тукла дијете у аутобусу
Фото: Друштвене мреже

Језиви снимак из аутобуса на линији 59 на коме мајка шамара дијете шокирао грађане, а у цијели случај укључиле су се институције.

Градски центар за социјални рад у Београду упознат је са случајем насиља над дјевојчицом у аутобусу на линији 59, потврђено је за медије из ове институције.

Да подсјетимо, јуче се на друштвеним мрежама појавио узнемирујући снимак на коме се види како мајка шамара дјевојчицу која се жали да је боли, на шта добија коментар: "И треба да те боли".

На ударање дјетета нико од путника из аутобуса није реаговао.

"Градски центар за социјални рад у Београду је као орган старатељства упознат са случајем. Након пријаве од стране грађана и достављања података о идентитету лица са снимка, стручњаци Градског центра су изашли на терен, како би у складу са законом, процјеном и процедуром предузели неопходне мјере из своје надлежности у односу на заштиту малољетног дјетета, али на доступним адресама породица није затечена", рекли су медијима.

Како наводе, остварена је сарадња са МУП-ом и након што полиција пронађе особу и дијете са снимка, Градски центар ће у складу са надлежношћу утврдити околности у којим дијете живи и у складу са процјеном и потребама примијенити мјере и активности у циљу заштите дјетета.

Иначе, снимак је на друштвене мреже окачила пијанисткиња Мина Крајновић, а видео је убрзо постао виралан. У опису узнемирујућег снимка било је наведено да се све догодило у градском аутобусу на линији 59 у сриједу на Бањици. Видео је разбјеснио грађане, који су коментарисали "да насилну жену под хитно треба ухапсити, а дијете заштити", преноси "Курир".

