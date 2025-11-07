Познат идентитет ухапшених инспектора

Извор:
Златко Кузмић, Бојан Поповић и Слађан Нешковић ухапшена су заједно са Мирославом Лазићем, шефом Подручног одјељења Републичке управе за инспекцијске послове Добоја због сумње на примање мита и трговину утицајем, сазнаје АТВ.
Ухапшени инспектори спроведени у Републичко јавно тужилаштво, а огласили су се из МУП-а Српске.
"Полицијски службеници Управе криминалистичке полиције Министарства унутрашњих послова Републике Српске предали су данас Посебном одјељењу за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала Републичког јавног тужилаштва лице М.Л. из Добоја које је јуче лишено слободе у Добоју. Против овог лица поднесен је Извјештај за учињено кривично дјело „Примање мита“. Активности полицијских службеника се спроводе у оквиру оперативне акције „Мост“ у којој су лишена слободе још три лица – З.К., Б.П. и С.Н. из Добоја. Ова лица се сумњиче да су извршили кривична дјела „Примање мита“ у вези са „Помагањем“", наводе из МУП-а.
Полиција је извршила претресе возила и локација које користе лица лишена слободе и том приликом су привремено одузети предмети које се доводе у везу са извршењем наведених кривичних дјела.
