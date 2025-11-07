Logo

Ухапшена два насилника: Брутално мучили супруге

Информер

07.11.2025

15:29

Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

По налогу дежурних тужилаца Трећег основног јавног тужилаштва у Београду полицијски службеници ПС Чукарица и ПС Сурчин донијели су два рјешења о задржавању окривљених за које постоји основана сумња да су извршили кривична дјела Насиље у породици.

"Ж.Ч. (рођен 1991. године) којем се ставља на терет да је дана 02.11.2025. године примјеном насиља и пријетњом да ће напасти на живот угрозио спокојство и тјелесни интегритет своје ванбрачне супруге и С.Ј. (рођен 1970. године) којем се ставља на терет да је дана 06.11.2025. године извршио кривично дјело на штету своје супруге на тај начин што је прекршио изречену мјеру заштите од насиља у породици и на штету свог сина којем је упутио пријетњу да ће напасти на његов живот и тако угрозио његово спокојство.

Policija Srbija

Хроника

Дјевојка угризла полицајца за раме

Окривљени су у законском року саслушани у тужилаштву у присуству бранилаца када су негирали извршење кривичних дјела.

Имајући у виду постојање околности које указују да ће боравком на слободи утицати на оштећене и свједоке и да ће поновити кривично дело Треће основно јавно тужилаштво у Београду је надлежном суду поднијело приједлоге за одређивање притвора, пише Информер.

насиље у породици

