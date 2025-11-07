Ухапшена два насилника: Брутално мучили супруге

Извор:
07.11.2025
По налогу дежурних тужилаца Трећег основног јавног тужилаштва у Београду полицијски службеници ПС Чукарица и ПС Сурчин донијели су два рјешења о задржавању окривљених за које постоји основана сумња да су извршили кривична дјела Насиље у породици.
"Ж.Ч. (рођен 1991. године) којем се ставља на терет да је дана 02.11.2025. године примјеном насиља и пријетњом да ће напасти на живот угрозио спокојство и тјелесни интегритет своје ванбрачне супруге и С.Ј. (рођен 1970. године) којем се ставља на терет да је дана 06.11.2025. године извршио кривично дјело на штету своје супруге на тај начин што је прекршио изречену мјеру заштите од насиља у породици и на штету свог сина којем је упутио пријетњу да ће напасти на његов живот и тако угрозио његово спокојство.
Окривљени су у законском року саслушани у тужилаштву у присуству бранилаца када су негирали извршење кривичних дјела.
Имајући у виду постојање околности које указују да ће боравком на слободи утицати на оштећене и свједоке и да ће поновити кривично дело Треће основно јавно тужилаштво у Београду је надлежном суду поднијело приједлоге за одређивање притвора, пише Информер.
