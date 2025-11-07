Дјевојка угризла полицајца за раме

Извор:
Несвакидашњи догађај догодио се синоћ око 22 сата у Миријеву, када је дјевојка Ј. Ј. (32) приликом хапшења ујела службено лице за раме, а осумњичена је да је починила кривично дјело ометање службеног лица у вршењу дужности.
Наиме, полицијски службеници су, приликом претреса код Ј. Ј. пронашли пакет биљне материје за коју се сумња да је марихуана и ухапсили су њу и мушкарца Т. Г. (43) са којим је била у друштву.
У Градску болницу синоћ је примљен полицијски службеник М. М. коме је повреда прегледана и љекари су констатовали лаку тјелесну повреду.
Приликом самог хапшења, осумњичена Ј. Ј. је негодовала, опирала се хапшењу и покушала да побјегне, а када су је полицијски службеници убацили у аутомобил, осумњичена се окренула и ујела М. М, који је сједио поред ње, за раме.
Осумњиченој Ј. Ј. је на терет стављено кривично дјело недозвољено посједовање и стављање у промет опојних дрога, као и ометање службеног лица у вршењу службене дужности и њој је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити саслушана у надлежном тужилаштву.
Истрага поводом овог догађаја је у току, пише Телеграф.
