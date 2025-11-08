Пуцао на радника из БиХ јер му је сметала бука са градилишта

08.11.2025
У Регионалном суду у Траунштајну данас је почело суђење 68-годишњем Нијемцу који се терети за покушај убиства након инцидента из маја мјесеца када је пуцао на радника из Босне и Херцеговине.
Како се могло чути на суђењу, пензионеру из Розенхајма је сметала бука са градилишта које се налази уз његов стамбени објекат. Он је прво са прозора почео да виче и вријеђа радника из БиХ, упућујући му увредљиве опаске.
Након вербалног напада, запријетио је да ће пуцати. Тада му је радник рекао да ће звати полицију. Иако му нико није вјеровао, пензионер је остао одлучан у својој намјери, испалио је метак, који је радника промашио за пола метра.
Након овога, радник је одмах позвао полицију, која је заједно са специјалном јединицом изашла на терен, али је пензионер већ побјегао у кућу.
Полиција и специјалци су прво преговарали са њим, а онда су упали у стан и ухапсили га. У његовом стану, полицајци су, поред пиштоља, пронашли револвер, муницију и неколико Молотовљевих коктела.
Поред покушаја убиства, оптужница га терети и за недозвољено држање оружја те кршење њемачких закона о оружју, пишу Независне.
