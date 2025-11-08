Logo

Пуцао на радника из БиХ јер му је сметала бука са градилишта

08.11.2025

07:53

Коментари:

0
Пуцао на радника из БиХ јер му је сметала бука са градилишта
Фото: Pixabay

У Регионалном суду у Траунштајну данас је почело суђење 68-годишњем Нијемцу који се терети за покушај убиства након инцидента из маја мјесеца када је пуцао на радника из Босне и Херцеговине.

Како се могло чути на суђењу, пензионеру из Розенхајма је сметала бука са градилишта које се налази уз његов стамбени објекат. Он је прво са прозора почео да виче и вријеђа радника из БиХ, упућујући му увредљиве опаске.

Након вербалног напада, запријетио је да ће пуцати. Тада му је радник рекао да ће звати полицију. Иако му нико није вјеровао, пензионер је остао одлучан у својој намјери, испалио је метак, који је радника промашио за пола метра.

Након овога, радник је одмах позвао полицију, која је заједно са специјалном јединицом изашла на терен, али је пензионер већ побјегао у кућу.

Benzin, gorivo, dizel, benzinska pumpa

Економија

Поскупљује гориво у БиХ

Полиција и специјалци су прво преговарали са њим, а онда су упали у стан и ухапсили га. У његовом стану, полицајци су, поред пиштоља, пронашли револвер, муницију и неколико Молотовљевих коктела.

Поред покушаја убиства, оптужница га терети и за недозвољено држање оружја те кршење њемачких закона о оружју, пишу Независне.

Подијели:

Тагови:

pucnjava

gradilište

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Економија

Поскупљује гориво у БиХ

1 ч

0
Прекинут концерт Емине Јаховић на ком је гостовала трудна Милица

Сцена

Прекинут концерт Емине Јаховић на ком је гостовала трудна Милица

9 ч

0
Марија Милић

БиХ

Милић за АТВ: Кампања за пријевремене изборе је брзопотезни тест

10 ч

1
Војислав Савић

БиХ

Савић за АТВ: Могло би се поставити логично питање - зашто трошимо милионе?

10 ч

2

Више из рубрике

Трамп дочекао Орбана у Бијелој кући

Свијет

Трамп дочекао Орбана у Бијелој кући

11 ч

0
Ухапшен трећи затвореник који је грешком пуштен из затвора

Свијет

Ухапшен трећи затвореник који је грешком пуштен из затвора

12 ч

0
Турска издала налог за хапшење Нетанјахуа

Свијет

Турска издала налог за хапшење Нетанјахуа

12 ч

0
Меланија Трамп

Свијет

Меланија Трамп добила неочекивану титулу

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

34

Обиљежавање годишњица митровданских битака у Невесињу

09

31

Хороскоп за 8. новембар: Шта нам звијезде данас поручују?

09

24

Цвијановић: Митровдан подсјећа на херојство оних који су стали у одбрану народа

09

21

Тинејџер погинуо на свој рођендан, другом се боре за живот

09

21

Кога Рубио види као кандидата на изборима 2028. године

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner