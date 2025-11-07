Откривен мање очигледан знак рака

Извор:
Национална здравствена служба Велике Британије (НХС) упозорила је грађане да обрате пажњу на кашаљ који траје три недјеље или дуже, јер може бити знак озбиљнијих здравствених проблема, укључујући рак плућа.
Важно је напоменути да кашаљ није увијек алармантан. Често се јавља као посљедица сезонских инфекција, попут прехладе, грипа или ковида, али може бити и резултат алергија, поленске грознице или излагања иритантима као што су прашина и дим.
Међутим, НХС истиче да сваки кашаљ који не нестаје након три недјеље заслужује пажњу и потенцијалну љекарску процену, преноси "Мирор".
Поред самог кашља, постоје и други симптоми на које треба обратити пажњу, као што су дуготрајни кашаљ који се погоршава, честа инфекција грудног коша, искашљавање крви, бол при дисању или кашљању, упоран недостатак даха, хроничан умор, губитак апетита или необјашњив губитак тежине.
Мање уобичајени знакови рака плућа могу укључивати промјене на прстима, тешкоће при гутању, звиждање у грудима, храпав глас, отицање лица или врата и упоран бол у грудима или рамену.
Дијагноза обично почиње разговором са љекаром опште праксе, који ће сазнати више о симптомима и општем здравственом стању.
Љекар може затражити да пацијент уради спирометрију, тест који мери количину ваздуха која се удахне и издахне или анализу крви, како би се искључили други узроци кашља и симптома.
Национална здравствена служба Велике Британије истиче да је пушење цигарета најзначајнији фактор ризика за развој рака плућа, који је одговоран за чак седам од десет случајева. Поред тога, на развој болести могу утицати изложеност радону, азбесту, испарењима угља и кокса, као и другим штетним материјама.
С обзиром на то колико је рак плућа смртоносан, важно је реаговати на симптоме што прије. Рана дијагноза знатно повећава шансу за успјешан исход лијечења и спасава животе, тако да стручњаци наглашавају да не треба да занемарујемо упоран кашаљ и да редовно пратимо своје здравље.
Током јесени и зиме, када су вируси активнији, а ваздух хладнији и сувљи, важно је да више пажње посветите респираторном здрављу. Просторије треба редовно да провјетравате, а препоручује се унос довољно течности, избалансирана исхрана богата воћем, поврћем и намирницама са витамином Ц и цинком, као и избјегавање дуванског дима и боравка у задимљеним просторима.
