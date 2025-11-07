Logo

Ковачевић: Из дневног боравка у Албанији и Њемачкој поништавају изборну вољу Срба

Извор:

СРНА

07.11.2025

19:42

Коментари:

0
Ковачевић: Из дневног боравка у Албанији и Њемачкој поништавају изборну вољу Срба

Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић рекао је да не зна зашто сједница Дома народа није одржана, додавши да је цијели дан био уз телефон.

"Ако Уставни суд БиХ може о најзначајнијим питањима, попут поништавања изборне воље цијелог српског народа, одлучивати на неким телефонским, онлајн или 'Зум' сједницама, не знам зашто и ми из Дома народа не би могли.

Ако се може поништавати демократска воља српског народа и Републике Српске из дневног боравка у Албанији, Њемачкој, Тузли или Бужиму, не видим разлог што се прави толики проблем што неко из Дома народа није дошао у Сарајево", написао је Ковачевић на "Иксу".

Подијели:

Таг:

Радован Ковачевић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нови погон „Перутнине птуј“ вриједан 15 милиона км

Економија

Нови погон „Перутнине птуј“ вриједан 15 милиона км

2 ч

0
50 година рада Универзитета у Бањалуци

Република Српска

50 година рада Универзитета у Бањалуци

2 ч

0
Како Република Српска данас изгледа у очима свијета?

Република Српска

Како Република Српска данас изгледа у очима свијета?

2 ч

0
Хоће ли бити пријевремених избора?

Република Српска

Хоће ли бити пријевремених избора?

2 ч

0

Више из рубрике

Шта су главни кривци за нездрав ваздух у БиХ?

БиХ

Шта су главни кривци за нездрав ваздух у БиХ?

3 ч

0
CIK BIH Centralna izborna komisija

БиХ

ЦИК: Немамо обавезу за покретање поступка у вези са СНСД-ом

6 ч

0
Сакић: Високог представника именује Савјет безбједности, а не Њемачка

БиХ

Сакић: Високог представника именује Савјет безбједности, а не Њемачка

7 ч

0
Из Суда БиХ поново траже уклањање Додика с мјеста предсједника странке

БиХ

Из Суда БиХ поново траже уклањање Додика с мјеста предсједника странке

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

51

Ко је Дарко Дуловић - ухапшен у Српској због случаја ''снајперисти у Србији''

21

47

Трамп дочекао Орбана у Бијелој кући

21

42

УЕФА мијења систем квалификација за Свјетско и Европско првенство

21

41

АТВ открива: Ево ко је ухапшен у Српској због случаја ''снајперисти у Србији''

21

38

Свети Димитрије не напушта оне који му се моле: Сутра изговорите ове ријечи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner