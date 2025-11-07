Ковачевић: Из дневног боравка у Албанији и Њемачкој поништавају изборну вољу Срба

Извор:
СРНА
07.11.2025
19:42
Коментари:0
Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић рекао је да не зна зашто сједница Дома народа није одржана, додавши да је цијели дан био уз телефон.
"Ако Уставни суд БиХ може о најзначајнијим питањима, попут поништавања изборне воље цијелог српског народа, одлучивати на неким телефонским, онлајн или 'Зум' сједницама, не знам зашто и ми из Дома народа не би могли.
Ако се може поништавати демократска воља српског народа и Републике Српске из дневног боравка у Албанији, Њемачкој, Тузли или Бужиму, не видим разлог што се прави толики проблем што неко из Дома народа није дошао у Сарајево", написао је Ковачевић на "Иксу".
Не знам зашто сједница Дома народа није одржана, ја сам цијели дан био уз телефон.— Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) November 7, 2025
Ако Уставни суд БиХ може о најзначајнијим питањима, попут поништавања изборне воље цијелог српског народа, одлучивати на неким телефонским, онлајн или "Зум" сједницама, не знам зашто и ми из Дома… pic.twitter.com/trB2KWkT8M
Најновије
Најчитаније
21
51
21
47
21
42
21
41
21
38
Тренутно на програму