Из Суда БиХ поново траже уклањање Додика с мјеста предсједника странке

07.11.2025
13:04
Друго писмо из Суда БиХ, у ком се опет тражи да се према изреченој пресуди Милорад Додик уклони и са мјеста предсједника СНСД-а, поново је прослијеђено Основном суду у Бањалуци на поступање, потврђено је из ЦИК-а БиХ
Тако је настављена правна заврзлама у троуглу - ЦИК БиХ, Суд БиХ, Основни суд Бањалука.
Република Српска
Основни суд ЦИК-у вратио допис Суда БиХ у вези са Милорадом Додиком
Подсјећамо, прво писмо с потписом судије Сене Узуновић, ЦИК, крајем октобра, прослиједила је бањалучком Суду.
Трочлано вијеће узвратило је захтјевом ЦИК-у да се јасно одреде да ли је то њихов приједлог за промјену података у регистру политичких организација, а који се односи на СНСД.
БиХ
Калабухов: Одлуке Суда и ЦиК БиХ у вези са Додиком засноване на лажима
Нагласили су да ће га одбацити ако поднесак буде враћен без исправке, односно допуне.
Истовремено ЦИК је, како сазнаје РТРС, одговорила и Суду БиХ да немају правну легитимацију да тумаче захтјев из пресуде тог суда, да се Милорад Додик брише као предсједник СНСД-а из регистра политичких организација.
