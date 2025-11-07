Шта су главни кривци за нездрав ваздух у БиХ?

07.11.2025
Загађен ваздух, окарактерисан као нездрав, узроковао је у четвртак прекид наставе у Какњу.
Иначе, такво загађење највише утиче управо на дјецу, хроничне болеснике, старије особе, али и оне који имају плућне болести.
Уколико је индекс квалитета ваздуха изнад 150, тада се сматра да је нездрав. Истог дана су Сарајево, Тузла и Високо били у “црвеном”, док је и у Добоју и Приједору благо прекорачена гранична вриједност за честице ПМ10. Ове честице могу бити различитог састава, али им је заједничка величина. Састоје се од комплексне смјесе различитих материја, укључујући чађ, сулфатне честице, метале и неорганске соли.
С друге стране, према подацима Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ), вриједност честице ПМ2,5 у петак је била највиша у Приједору. Ријеч је о врло малим честицама, које могу доћи из различитих извора као што су индустријска сагоријевања, сагоријевање гријних материја, ситна прашина са градилишта итд.
За ово доба године, сматрају стручњаци, очекивано је овакво загађење, јер је настала сезона ложења, а присутна је и магла, преносе Независне новине.
Управо због изузетно загађеног ваздуха општина Какањ је привремено обуставила наставу у школама, забранила рад индустријских објеката, те ограничила рад котловница.
У тој општини је претходних дана забиљежен изузетно висок ниво загађења ваздуха, а концентрација сумпор-диоксида вишеструко је премашиле законом прописане вриједности, због чега је проглашен праг узбуне.
Љекари упозоравају да и краткотрајна изложеност високој концентрацији сумпор-диоксида може изазвати проблеме са дисањем, иритацију очију, носа и грла, погоршање астме и бронхитиса, те кардиоваскуларне тегобе.
Пулмолог Младен Дуроњић, начелник Клинике за плућне болести УКЦ РС, за “Независне” каже да су дјеца изложена јер имају већи број респирација у минути, тј. брже дишу, али су и ближе тлу, гдје су штетни гасови у већој концентрацији.
"Иначе, најчешће честице у ваздуху које су штетне су сумпор-диоксид, угљен-моноксид, азот, оксид, те озон. Честице се мјере са ознаком ПМ, а штетне су оне ситније. Често се може чути да ваздух који видимо и осјетимо није здрав, што је присутно у великим градовима. Овај проблем је дефинисан присуством и концентрацијом честица, те временом изложености и растворљивошћу ових честица у води", појашњава Дуроњић.
Истиче да честице од једног микрона и мање пролазе директно кроз алвеокапиларну мембрану, и на тај начин имају директан утицај на крвни опток и кардиоваскуларни систем.
"При дугом излагању могу утицати на чешћу појаву срчаног, можданог удара, те повећање крвног притиска, аритмија, али и погоршати сва стања плућа и све болести плућа, а прије свега утиче на људе који имају астму, хроничну опструктивну болест плућа, карциноме итд", рекао је он.
Ранка Радић, начелница Одјељења за заштиту животне средине у РХМЗ, за Независне наводи да су забиљежили благо, незнатно повишене, али не и прекорачене, граничне вриједности за честице ПМ10.
"У Добоју је благо прекорачена вриједност за ПМ10 у сриједу и четвртак, као и у Приједору. У овом периоду године се очекују повишене концентрације, поготово када је у питању ПМ10, док остале загађујуће материје не прекорачују, односно врло ријетко се може десити да прекораче вриједност", истиче Радићева.
Те додаје да се у наредном периоду очекују пораст ПМ10 честица.
"Настала је сезона ложења, а примарна индивидуална ложишта су извор тих честица. Све је додатно потпомогнуто маглом, па нема циркулације ваздуха, и то загађење остане у доњим слојевима атмосфере, што је и ових дана актуелно", рекла је Радићева.
Додаје да имају укупно седам станица у Републици Српској гдје се врше мјерења, и то у Бањалуци, Броду, Приједору, Требињу, а оне су у власништву РХМЗ, док су оне у Гацку, Угљевику и Броду у надлежности тих оператера.
