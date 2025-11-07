Logo

Туристички ваучери од 100 КМ поново доступни у Републици Српској

Фото: АТВ

Од почетка јуна до 1. новембра ове године искориштено је 7.696 туристичких ваучера, који су тренутно доступни само домаћим туристима. Ипак, ускоро би и страни могли остварити ове погодности, након што је Влада Републике Српске утврдила Нацрт закона о туризму.

"Имамо и наставак туристичких ваучера од септембра мјесеца који су се показали као јак добар примјер како можемо субвенционисати нашу туристичку привреду", рекао је министар трговине и туризма Републике Српске Денис Шулић и додао:

"Овим законом проширујемо обухват самих ваучера и дајемо могућност да се ваучери користе и за стране држављане, али смо ту могућност има у случају реципроцитета и то је један од закључака Свесрпског сабора који смо имали прошле године, да грађани Србије могу користити ваучере у Републици Српској."

Грађани Бањалуке кажу да су ваучери добра идеја, а неки су их већ користили раније.

"Позитивно је то, фино, ко може нек користи, добро и за друштво и за привреду и за туризам и за упознавање људи", "Бања Теслић" ,"Па како да не, све што се подари, добро је", нека су од мишљења грађана Бањалуке.

Грађани Српске се највише одлучују на кориштење ваучера за одлазак на бањске третмане, кажу у туристичкој организацији Републике Српске.

"Кроз цијелу Републику Српску велики број објеката подржава кориштење ваучера, тако да ево позвао бих грађане РС да у ових 15-ак дана које је остало још до завршетка пројекта, они који нису искористе могућност да отпутују у неки дио Републике Српске, обиђу, а уз то добију и повољнију цијену смјештаја", истакао је руководилац сектора за промоцију туризма у Туристичкој организацији Републике Српске Марко Радић.

Вриједност туристичког ваучера износи 100 КМ и може се користити једном у периоду од 1. јуна до 30. јуна и од 1. септембра до 30. новембра.

У циљу прибављања ваучера, грађани се обраћају директно угоститељу или туристичкој агенцији који учествују у пројекту, а који даље путем јединствене електронске апликације Министарству трговине и туризма подносе пријаву за ваучер.

Од сеоских газдинстава до уживања на планини и одмора у бањи, све то можемо пронаћи на домаћем тржишту. Прошла година уписана је као рекордна по броју ноћења, а ова година би могла и да је надмаши.

