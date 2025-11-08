Пјевачица послије развода проговорила о новој љубави

Извор:
08.11.2025
15:43
Пјевачица Марија Микић након што се развела прије четири мјесеца открила је да је спремна за нову љубав.
Марија Микић ставила је тачку на брак са Јованом Пантићем, са којим има двоје дјеце, а само пар мјесеци након развода, како каже, спремна је да у свој живот прими нову љубав.
"Код мене у животу је све увијек било изненада и случајно, никад не знам. Можда ја будем заљубљена док изађе овај интервју", прича пјевачица иза које је турбулентан период.
Сем што се развела, Марија је направила и паузу у својој каријери због операције гласних жица, на коју је морала да иде два пута.
"Вратила сам се из Истанбула, била сам на финалној контроли код свог доктора, овом приликом велики поздрав за њега. Добила сам најлепше могуће вијести, то сам и знала по пјевању, али ајде да и он то потврди и каже. Пресрећна сам, могу да наставим тамо гдје сам стала, још боља и одморнија", открива за Информер.
За своју публику најавила је новитете, а ево шта каже за дуго очекивани албум.
"Не желим да буде ништа на брзину, ипак је то мој први албум. То ту стоји, околности се увијек тако направе, што се каже "правиш планове а Бог ти се смије". Мислим да је прољеће прави термин. Ускоро ћу избацити пјесму која је мени омиљена на цијелом албуму, не знам да ли је то прави избор, али радим како ми моје срце и душа кажу", открива Марија и додаје да ће снимити и дует са познатим пјевачем, чије име још не жели да открива.
