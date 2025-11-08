Logo
Large banner

Пјевачица послије развода проговорила о новој љубави

Извор:

Информер

08.11.2025

15:43

Коментари:

0
Пјевачица послије развода проговорила о новој љубави

Пјевачица Марија Микић након што се развела прије четири мјесеца открила је да је спремна за нову љубав.

Марија Микић ставила је тачку на брак са Јованом Пантићем, са којим има двоје д‌јеце, а само пар мјесеци након развода, како каже, спремна је да у свој живот прими нову љубав.

"Код мене у животу је све увијек било изненада и случајно, никад не знам. Можда ја будем заљубљена док изађе овај интервју", прича пјевачица иза које је турбулентан период.

Сем што се развела, Марија је направила и паузу у својој каријери због операције гласних жица, на коју је морала да иде два пута.

"Вратила сам се из Истанбула, била сам на финалној контроли код свог доктора, овом приликом велики поздрав за њега. Добила сам најлепше могуће вијести, то сам и знала по пјевању, али ајде да и он то потврди и каже. Пресрећна сам, могу да наставим тамо гдје сам стала, још боља и одморнија", открива за Информер.

За своју публику најавила је новитете, а ево шта каже за дуго очекивани албум.

"Не желим да буде ништа на брзину, ипак је то мој први албум. То ту стоји, околности се увијек тако направе, што се каже "правиш планове а Бог ти се смије". Мислим да је прољеће прави термин. Ускоро ћу избацити пјесму која је мени омиљена на цијелом албуму, не знам да ли је то прави избор, али радим како ми моје срце и душа кажу", открива Марија и додаје да ће снимити и дует са познатим пјевачем, чије име још не жели да открива.

Подијели:

Таг:

Пјевачица

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Нада Топчагић пребила дадиљу - откривени детаљи

Сцена

Нада Топчагић пребила дадиљу - откривени детаљи

2 ч

0
Хејли Калил

Сцена

Манекенка шокирала након развода: Плакала сам, његов полни орган је као три лименке

3 ч

0
Северина

Сцена

Северина се разбила усред концерта

3 ч

0
Познати пјевач шокирао признањем: ''Плаћао сам алиментацију, па сазнао да дијете можда није моје''

Сцена

Познати пјевач шокирао признањем: ''Плаћао сам алиментацију, па сазнао да дијете можда није моје''

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

46

Процвјетала ријетка и необична висибаба - диван призор из БиХ

16

44

Додик и Каран у посјети вишечланој породици Миљић код Лопара

16

38

Удес на ауто-путу у БиХ, саобраћа се једном траком

16

35

Ковачевић: Имовина ријешена у Дејтону, опозиција Шмитови шегрти у прљавој работи против Српске

16

29

Ухапшени у Српској због случаја "снајперисти у Србији" предат Служби за странце

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner