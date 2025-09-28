Logo

Супруга Дарка Лазића дала ултиматум пјевачу: Ако одбије, слиједи развод

Супруга Дарка Лазића дала ултиматум пјевачу: Ако одбије, слиједи развод
Фото: Printscreen/Instagram/Darko Lazić

Катарина Лазић се последњих дана, након саобраћајке коју је Дарко изазвао у пијаном стању, готово и не појављује у јавности, а блиски људи тврде да је исцрпљена и разочарана.

- Каћа му је отворено рекла да је период када је имао блокаторе био најмирнији у њиховом браку. Тада је било мање проблема, више повјерења, и она то види као једини начин да га спаси. Ако одбије, одлази код својих и неће се више враћати - прича извор близак пару за медије.

Hapšenje, lisice

Регион

Турски држављанин ухапшен по Интерполовој потјерници у Црној Гори

Да Катарина заиста мисли озбиљно, наводно потврђује и пријатељица породице која истиче да је ово њен посљедњи покушај да одржи брак на ногама.

- Каћа данима не излази из куће, повукла се и не жели да прича ни са ким. Све вријеме понавља да не може више овако да живи. Ултиматум није пријетња, већ посљедња шанса коју даје Дарку - наглашава саговорница.

Младен Мијатовић је данас на Пинк телевизији објаснио детаље несреће и даљи ток истраге:

- Истрага је још увијек у току по налогу надлежног Трећег основног јавног тужилаштва у Београду, а оно што је евидентно и што је чињеница јесте да су повријеђени и Дарко Лазић и његова супруга. Морам рећи колико год то бизарно звучало да су у питању само лаке тјелесне повреде и то је најважније, да нико није страдао, погинуо и да нема тешких тјелесних повреда тако да су обоје након указане медицинске помоћи у здравственој установи пуштени на кућно лијечење. Тужилаштво је наложило полицији да обави одређене радње односно да прибави изјаве свједока, да се скину снимци са сигурносних камере и да се узме изјава од возача аутобуса. Морам да напоменем да је аутобус ГСП у том тренутку био празан односно није било путника и ишао је ка гаражи, можда је то срећа у несрећи. Возач (Дарко Лазић) је био под дејством алкохола, негативан је на дрога тесту и возио је без српске дозволе - открива Младен Мијатовић.

tramp orban tanjugap

Свијет

Виктор Орбан одбио захтјев Доналда Трампа

- Да ли је њему трајно одузета возачка дозвола? - упитан је Младен.

- Па није одузета трајно, али као и сваком што се одузме возачка дозвола на одређени временски период када сакупи одређени број бодова. Особа којој је одузета возачка дозвола има обавезу да у агенцији за безбједност саобраћаја слуша одређене часове и присуствује одређеним предавањима на тему ''Безбједност саобраћаја''' и након тога полаже се испит. Уколико се испит успјешно положи, онда се возачу враћа возачка дозвола и има право да учествује у саобраћају - саопштава Младен Мијатовић.

Лазић је у првој изјави за медије открио да се ничега не сјећа.

илу-путовања-02092025

Занимљивости

Како су Американке завршиле у БиХ умјесто у Дубровнику: Мислиле да је иста држава

- Изгубио сам контролу, видим да су сви пренијели да сам био у алкохолисаном стању и помињу се недозвољене супстанце. Хвала богу, ником ништа, преживјели смо. Моја супруга је добро, ја сам добио повреде главе, ништа страшно. Падала је киша, занио ме је ауто, ударио сам у аутобус. Није било ни прекорачење брзине, идемо даље. Имам 15 копчи, али морам да напоменем да алкохола и недозвољених супстанци није било - рекао је фолкер.

