Очистите шпорет без хемије: Уз помоћ само два састојка блистаће као нов

07.10.2025
19:25
За трен ока можете очистити шпорет без рибања и хемикалија — довољне су вам само сода бикарбона и лимун (или сирће).
Прво се направи паста од соде и неколико капи лимуна или сирћета, па се нанесе на рингле и остави 10-15 минута да делује.
За то вријеме масноћа и загорјели трагови омекшају и лако се скидају.
Потом се све обрише влажном крпом или сунђером, а шпорет остаје сјајан и свјежег мириса, преноси Најжена.
Да би чишћење убудуће било још једноставније, препоручује се да се просута храна одмах обрише, да се користе заштитне облоге или алуминијумска фолија, и да се површина након чишћења добро осуши.
Ова метода је брза, безбједна и погодна за све типове рингли — металне, стаклене или керамичке.
