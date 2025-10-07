Logo

Очистите шпорет без хемије: Уз помоћ само два састојка блистаће као нов

07.10.2025

19:25

Очистите шпорет без хемије: Уз помоћ само два састојка блистаће као нов
Фото: Unsplash

За трен ока можете очистити шпорет без рибања и хемикалија — довољне су вам само сода бикарбона и лимун (или сирће).

Прво се направи паста од соде и неколико капи лимуна или сирћета, па се нанесе на рингле и остави 10-15 минута да делује.

За то вријеме масноћа и загорјели трагови омекшају и лако се скидају.

Потом се све обрише влажном крпом или сунђером, а шпорет остаје сјајан и свјежег мириса, преноси Најжена.

Да би чишћење убудуће било још једноставније, препоручује се да се просута храна одмах обрише, да се користе заштитне облоге или алуминијумска фолија, и да се површина након чишћења добро осуши.

Ова метода је брза, безбједна и погодна за све типове рингли — металне, стаклене или керамичке.

