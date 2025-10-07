Печена цвекла са ђумбиром и кикирикијем: Трик чувеног кувара

Извор:
Ако постоји кувар који је успио да убиједи свијет да поврће може бити узбудљиво, раскошно и препуно укуса – то је Yotam Ottolenghi.
Овај британски кувар блиско-источног порекла, познат је управо по својој способности да од најједноставнијих биљних састојака направи праву експлозију укуса и боја (иако није вегански шеф). Његови рецепти, који спајају утицаје Блиског истока и Медитерана, често су доказ да биљна храна може бити раскошна, софистицирана и истински заносна.
Један од таквих рецепата је „Цвекла са ђумбиром и преливом од кикирикија уз црни сусам и влашац“ – јело које спаја моћан земљано-слаткасти укус цвекле са сланом, кремастом и лагано егзотичним кикирики преливом. На први поглед, дјелује једноставно, али свака компонента је промишљена: од благе топлине ђумбира, преко свјежине киселкасте маринаде, кремастог кикирики путера, до хрскавих и ароматичних сусамових сјеменки.
У овом јелу све се врти око контраста – боја, текстура и укуса. Дубока загасито црвена боја цвекле изгледа спектакуларно уз свијетли, кремасти кикирики прелив и црна зрна сусама. А кад загризете – имате и слатко, и слано, и пикантно, и освјежавајуће. То је правоOttolenghijevo чудо: спој једноставности и сложености на тањиру.
Зашто цвекла чешће заслужује мјесто на нашем тањиру?
Цвекла је често потцењена и многи је сматрају „досадним“ поврћем које се једе само зими у салатама и туршији. Али ова коренаста биљка је заправо прави драгуљ међу намирницама. Изузетно је богата нитратима који побољшавају циркулацију и издржљивост, бетацијанином – пигментом снажног антиоксидативног дејства, као и влакнима и минералима попут гвожђа, магнезијума и калијума. Редовно конзумирање цвекле може допринети нижем крвном притиску, бољој функцији јетре и већој енергији.
А у овом рецепту чувеног шефа, цвекла се појављује у свом најбољем издању – мекана, ароматична и препуна различитих слојева укуса. Наиме, за почетак се печена цвекла маринира у преливу са ђумбиром, да би се потом послужила са преливом од кикирики путера, соја соса и лимете. Тако добијамо једно изузетно јело које може бити дио лаганог ручка, живописно предјело или спектакуларни прилог.
Цвекла са ђумбиром, кикирики дресингом, црним сусамом и влашцем
Састојци:
1 кг мањих цијелих цвекли (око 7-8 комада), очишћених стабљике и лишћа
1 кашика маслиновог уља
со и бибер
3 кашике свијетлог балзамико (винског) сирћета
1 кашичица јаворовог сирупа
20 г свјежег ђумбира, огуљеног и ситно наренданог
10 г влашца, исјеченог на комаде од 2 цм (ако немате, може и ситно насецкан зелени дио младог лука)
1 кашичица црног сусама, лагано препеченог (пар минута на сувом тигању)
За прелив:
60 г глатког кикирики путера
1 кашичица јаворовог сирупа
1½ кашика соја соса
1 кашика сока од лимете (или од лимуна)
Припрема:
Рерну загријте на 200°Ц. Цвеклу ставите на велики комад фолије, прелијте маслиновим уљем и поспите сољу. Умотајте чврсто и ставите на плех. Пеците око 1,5 сат - док нож лако не пролази кроз цвеклу.
Охладите цвеклу, огулите је и исеците на осмине (или шестине у зависности од величине – погледајте приложени рил са поступком).
У чинији помешајте сирће, јаворов сируп, уситњен ђумбир и мало соли. У то убаците цвеклу и оставите да се маринира пола сата.
За прелив од кикирики путера, помешајте све састојке и додајте мало воде док не добијете глатку кремасту текстуру.
Кришке мариниране печене цвекле распоредите на тањир, прелијте половином припремљеног прелива, поспите влашцем (или уситњеним зеленим делом младог лука) и црним сусамом. Остатак дресинга послужите са стране.
Ово јело је још један доказ колико биљне намирнице могу донети раскошан гастрономски доживљај када се укуси лијепо уклопе и при том укључи машта. А шеф Ottolenghi нас учи да поврће никако није само додатак или прилог, већ заиста може бити – звијезда тањира. Цвекла у овом феноменалном издању, то свакако и јесте.
Желите да пробате још оваквих комбинација? Само чешће отворите дио фрижидера са поврћем – природа је већ припремила све што вам треба, а ви додајте и мало кулинарске маште.
