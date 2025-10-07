Logo

Печена цвекла са ђумбиром и кикирикијем: Трик чувеног кувара

07.10.2025

11:13

Фото: Pixabay

Ако постоји кувар који је успио да убиједи свијет да поврће може бити узбудљиво, раскошно и препуно укуса – то је Yotam Ottolenghi.

Овај британски кувар блиско-источног порекла, познат је управо по својој способности да од најједноставнијих биљних састојака направи праву експлозију укуса и боја (иако није вегански шеф). Његови рецепти, који спајају утицаје Блиског истока и Медитерана, често су доказ да биљна храна може бити раскошна, софистицирана и истински заносна.

Један од таквих рецепата је „Цвекла са ђумбиром и преливом од кикирикија уз црни сусам и влашац“ – јело које спаја моћан земљано-слаткасти укус цвекле са сланом, кремастом и лагано егзотичним кикирики преливом. На први поглед, дјелује једноставно, али свака компонента је промишљена: од благе топлине ђумбира, преко свјежине киселкасте маринаде, кремастог кикирики путера, до хрскавих и ароматичних сусамових сјеменки.

У овом јелу све се врти око контраста – боја, текстура и укуса. Дубока загасито црвена боја цвекле изгледа спектакуларно уз свијетли, кремасти кикирики прелив и црна зрна сусама. А кад загризете – имате и слатко, и слано, и пикантно, и освјежавајуће. То је правоOttolenghijevo чудо: спој једноставности и сложености на тањиру.

Зашто цвекла чешће заслужује мјесто на нашем тањиру?

Цвекла је често потцењена и многи је сматрају „досадним“ поврћем које се једе само зими у салатама и туршији. Али ова коренаста биљка је заправо прави драгуљ међу намирницама. Изузетно је богата нитрати­ма који побољшавају циркулацију и издржљивост, бетацијанином – пигментом снажног антиоксидативног дејства, као и влакнима и минералима попут гвожђа, магнезијума и калијума. Редовно конзумирање цвекле може допринети нижем крвном притиску, бољој функцији јетре и већој енергији.

А у овом рецепту чувеног шефа, цвекла се појављује у свом најбољем издању – мекана, ароматична и препуна различитих слојева укуса. Наиме, за почетак се печена цвекла маринира у преливу са ђумбиром, да би се потом послужила са преливом од кикирики путера, соја соса и лимете. Тако добијамо једно изузетно јело које може бити дио лаганог ручка, живописно предјело или спектакуларни прилог.

Цвекла са ђумбиром, кикирики дресингом, црним сусамом и влашцем

Састојци:

1 кг мањих цијелих цвекли (око 7-8 комада), очишћених стабљике и лишћа

1 кашика маслиновог уља

со и бибер

3 кашике свијетлог балзамико (винског) сирћета

1 кашичица јаворовог сирупа

20 г свјежег ђумбира, огуљеног и ситно наренданог

10 г влашца, исјеченог на комаде од 2 цм (ако немате, може и ситно насецкан зелени дио младог лука)

1 кашичица црног сусама, лагано препеченог (пар минута на сувом тигању)

За прелив:

60 г глатког кикирики путера

1 кашичица јаворовог сирупа

1½ кашика соја соса

1 кашика сока од лимете (или од лимуна)

Припрема:

Рерну загријте на 200°Ц. Цвеклу ставите на велики комад фолије, прелијте маслиновим уљем и поспите сољу. Умотајте чврсто и ставите на плех. Пеците око 1,5 сат - док нож лако не пролази кроз цвеклу.

Охладите цвеклу, огулите је и исеците на осмине (или шестине у зависности од величине – погледајте приложени рил са поступком).

У чинији помешајте сирће, јаворов сируп, уситњен ђумбир и мало соли. У то убаците цвеклу и оставите да се маринира пола сата.

За прелив од кикирики путера, помешајте све састојке и додајте мало воде док не добијете глатку кремасту текстуру.

Кришке мариниране печене цвекле распоредите на тањир, прелијте половином припремљеног прелива, поспите влашцем (или уситњеним зеленим делом младог лука) и црним сусамом. Остатак дресинга послужите са стране.

Ово јело је још један доказ колико биљне намирнице могу донети раскошан гастрономски доживљај када се укуси лијепо уклопе и при том укључи машта. А шеф Ottolenghi нас учи да поврће никако није само додатак или прилог, већ заиста може бити – звијезда тањира. Цвекла у овом феноменалном издању, то свакако и јесте.

Желите да пробате још оваквих комбинација? Само чешће отворите дио фрижидера са поврћем – природа је већ припремила све што вам треба, а ви додајте и мало кулинарске маште.

(телеграф)

