Трамп потврдио: Тражили су да га помилујем

07.10.2025
Шон Диди Комбс покушава да искористи најјаче могуће везе како би избјегао затворску казну. Наиме, бивши амерички предсједник Доналд Трамп открио је да га је познати репер замолио за предсједничко помиловање, пише ТМЗ.
Трамп је ту информацију подијелио са новинарима у понедељак у Бијелој кући, потврдивши да је примио посебан захтјев који се тиче Комбса. "Ја га зовем Паф Деди; тражио је од мене помиловање", изјавио је Трамп.
Према наводима извора, Дидијев тим је контактирао Бијелу кућу одмах након што је репер прошлог петка осуђен на 50 мјесеци затвора. Наводи се да је захтјев упутила особа веома блиска Дидију, која је разговарала са званичником унутар Бијеле куће који има директан приступ Трампу.
Трамп током разговора с новинарима није прецизирао да ли ће удовољити Дидијевом захтеву, оставивши своју одлуку за сада отвореном.
Подсјетимо, прошле недјеље судија Арун Субраманијан осудио је Дидија на 50 мјесеци затвора, односно нешто више од четири године, по двије тачке оптужнице за организовање превоза ради проституције. Осим затворске казне, изречена му је и новчана казна у износу од 500.000 долара, што је максималан износ који је могао бити досуђен.
Судија Субраманијан изјавио је да нема сумње да је Шон Диди Комбс одан својој породици, али је одбацио покушаје одбране да његове "freak-off" журке и хотелске вечери представе као интимна, добровољна искуства или као "причу о сексу, дрогама и рокенролу".
„Историја добрих дјела не може избрисати моћ и контролу коју сте имали над женама за које тврдите да сте их вољели. Злостављали сте их физички, емоционално и психолошки, и то сте користили да добијете оно што сте жељели“, рекао је судија.
Додао је да је лично присуствовао сведочењу пјевачице Кеси Вентура и жене означене као "Џејн".
Дијеви поступци, према речима судије, представљају озбиљна кривична дјела која су "непоправљиво наштетила двјема женама" које и даље осјећају посљедице.
"То понашање је трајало више од деценије и било је изузетно често у том периоду", рекао је Субраманијан.
"Зашто је то трајало толико дуго? Зато што сте имали моћ и ресурсе да то одржавате. И зато што нисте били ухваћени".
