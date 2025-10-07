У току евакуација више од 200 преосталих планинара са Монт Евереста

Извор:
Танјуг
07.10.2025
08:01
Коментари:0
Више од 200 преосталих планинара, који су током викенда били заробљени због сњежне олује у близини источне стране Монт Евереста на Тибету, тренутно се евакуишу, рекао је извор упознат са ситуацијом за Ројтерс.
Евакуација је почела у понедјељак и требало би да буде завршена данас, рекао је извор који је тражио да остане анониман, јер није овлашћен за давање изјава медијима.
Раније је спасено неколико стотина других планинара који су били заробљени у долини Карма на Тибету.
At least one hiker has died after a sudden snowstorm struck Tibet and Qinghai over the weekend, leaving hundreds stranded near Mount Everest ⤵️— Anadolu English (@anadoluagency) October 6, 2025
Nearly 1,000 people were trapped as blizzards blocked roads and collapsed tents; 137 have been rescued so far https://t.co/F7jTg5cCyR pic.twitter.com/urDjiTqdVM
Број планинара у долини Карма, која води до источне стране Евереста, порастао је последњих дана због осмодневног празника у Кини.
Снијег је почео да пада у долини, која се налази на висини од око 4.200 метара, у петак увече и наставио да пада у суботу.
Свијет
1 седм0
Свијет
2 седм0
Свијет
3 седм1
Свијет
3 седм0
Најновије
Најчитаније
10
03
10
00
09
58
09
49
09
45
Тренутно на програму