Logo

У току евакуација више од 200 преосталих планинара са Монт Евереста

Извор:

Танјуг

07.10.2025

08:01

Коментари:

0
Монт Еверест
Фото: Anadolu English/X/Screesnhot

Више од 200 преосталих планинара, који су током викенда били заробљени због сњежне олује у близини источне стране Монт Евереста на Тибету, тренутно се евакуишу, рекао је извор упознат са ситуацијом за Ројтерс.

Евакуација је почела у понедјељак и требало би да буде завршена данас, рекао је извор који је тражио да остане анониман, јер није овлашћен за давање изјава медијима.

Раније је спасено неколико стотина других планинара који су били заробљени у долини Карма на Тибету.

Број планинара у долини Карма, која води до источне стране Евереста, порастао је последњих дана због осмодневног празника у Кини.

Снијег је почео да пада у долини, која се налази на висини од око 4.200 метара, у петак увече и наставио да пада у суботу.

Подијели:

Тагови:

Mont Everest

евакуација

planinari

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хитна евакуација 250.000 људи: Још један стравичан тајфун јури према обалама Вијетнама

Свијет

Хитна евакуација 250.000 људи: Још један стравичан тајфун јури према обалама Вијетнама

1 седм

0
У Берлину пронађене двије бомбе: Наређена хитна евакуација

Свијет

У Берлину пронађене двије бомбе: Наређена хитна евакуација

2 седм

0
Србија одиграла кључну улогу у евакуацији пет новинара америчког Ен-Би-Сија из Газе

Свијет

Србија одиграла кључну улогу у евакуацији пет новинара америчког Ен-Би-Сија из Газе

3 седм

1
Хитна евакуација у Њемачкој, све службе на терену

Свијет

Хитна евакуација у Њемачкој, све службе на терену

3 седм

0

Више из рубрике

Ле Пен: Пред Макроном два пута

Свијет

Ле Пен: Пред Макроном два пута

2 ч

0
Хеликоптер пао на аутопут у Америци

Свијет

Хеликоптер пао на аутопут у Америци

2 ч

0
Судија убијен у Апелационом суду након изрицања пресуде

Свијет

Судија убијен у Апелационом суду након изрицања пресуде

2 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Грета Тунберг је луда, требала би посјетити доктора

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

03

Занимљиво: Добио Нобелову награду, али био недоступан

10

00

Удружење објавило снимак крађе дониране робе: "Овако је скоро сваку другу ноћ"

09

58

СИПА ухапсила Адила Ћенановића који је пријетио Србима

09

49

Астероид пролетио на само 428 километара од Земље: И нико га није примијетио док није било прекасно

09

45

Змија у снијегу: Народно вјеровање каже да је то знак

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner