Пи Диди биће осуђен у петак: Ево колико година затвора може да добије

02.10.2025

18:25

Пи Диди биће осуђен у петак: Ево колико година затвора може да добије

Нешто више од три мјесеца након што је проглашен кривим по двије тачке оптужнице везане за проституцију, изрицање пресуде Шону Комбсу Дидију заказано је за петак, 3. октобра.

Савезни тужиоци су тражили да се музичар осуди на најмање 11 година и три мјесеца затвора за двије тачке оптужнице за превоз људи ради проституције за које је проглашен кривим у јулу.

Његови адвокати су позвали судију Аруна Субраманијана да 55-годишњег музичког могула осуди на максимално 14 месеци затвора, што је само неколико мјесеци више од времена које је већ одслужио од хапшења у септембру 2024. године.

paf didi2

Сцена

Суд одбио захтјев Шона Дидија Комбса

Бивша савезна тужилац Ниама Рахмани вјерује да ће Пи Диди, који је ослобођен током двомјесечног суђења по озбиљнијим оптужбама за трговину људима у сврху сексуалне експлоатације и завјеру за рекетирање, највјероватније добити између четири и пет година затвора.

''Не мислим да ће добити 11 година које влада препоручује. То је више од законског максимума за проституцију'', рекла је Рахмани за часопис People.

Пи Диди

Сцена

Дидијеви адвокати нуде кауцију од 50 милиона долара за кућни притвор

Рахмани наводи да злочини везани за проституцију носе максималну казну од 10 година затвора, додајући да је Одељење за условни отпуст препоручило пет до седам година затвора.

''Да је судија био тако расположен, пустио би га уз кауцију након пресуде. Чињеница да га је задржао у притвору, иако је ослобођен озбиљнијих оптужби за рекетирање и трговину људима у сврху сексуалне експлоатације, наводи ме на помисао да ће изрећи казну. Можда не пуни износ који влада тражи, већ нешто попут 'подијељене казне'. Дакле, мислим да је пет година оно што би могао да добије“, рекла је.

Такође, пише да судија може да узме у обзир ''друго релевантно понашање“ приликом доношења одлуке.

''Говоримо о дрогама и говоримо о насиљу, иако је ослобођен оптужби за вођење криминалног подухвата и присиљавање ових жена на секс. Сада се појавило много лоших доказа у вези са насиљем и употребом дрога. Зато мислим да ће судија ово третирати као више од пуке оптужнице“, додала је.

Пи Диди

Сцена

Пи Диди проглашен кривим: Пријети му вишегодишња затворска казна

Дидију је одбијена ослобађајућа пресуда и ново суђење у уторак, 30. септембра.

''Влада је много пута доказала свој случај. Само то би могло бити довољно да се реши Комбсов захтјев“, написао је Субраманијан у судским документима, преноси Кликс.

Тагови:

Паф Диди

пресуда

