Сека Алексић открила гдје је имала први интимни однос са Вељком

Сека Алексић говорила је о најдубљој интими па тако открила шкакљиве детаље са супругом Вељком и периоду када су почели да се забављају.
Сека и Вељко уживају у хармоничном браку са двојицом синова, а сада се пјевачица присјетила њиховог почетка љубави и како је све изгледало.
На питање гдје се десио први интимни однос ње и Вељка, она је као из топа одговорила:
''У купатилу'', рекла је она, а онда праснула у смијех.
''Лупам, види како ме гледа'', рекла је.
Како је даље рекла, Вељков рођендан је био дан када је све почело.
''Почели смо да сарађујемо 15. јула , на његов рођендан. 17. смо се већ пољубили и почели да се забављамо. Нисам ја ту могла да чекам нешто пуно. Глумила сам лудило два дана, да не помисли свашта и онда сам му трећи дан дала'', открила је пјевачица.
Сека тврди и да је она мувала Вељка.
''Није он мене мувао. Ја сам га питала да ли је слободан да ради са мном, а он је одмах рекао да јесте. И тако смо почели да сарађујемо'', рекла је Сека Бокију 13 у емисији.
“Имала сам 82 килограма, питала сам се има ли овај човјек очи”
Још једном је причала о њиховој причи док су тек почели да се виђају.
''Какав фрајер човјече, а ја никад дебља имала сам 82 киле. Размишљам: „Боже, да ли је овај човјек нормалан, да ли има очи“. Он ми је рекао овако: 'Будало, ти си толико лијепа жена, пропорције твог тијела су савршене, ти само треба да смршаш'. Заволио ме је такву каква јесам'', испричала је Сека и открила како је изгледао тренутак када се заљубила у Вељка Пиљикића.
-Ја сам га шмекнула у Швајцарској, он је познавао мог тадашњег дечка и он је ушао у бекстејџ да ми каже да поздравим дечка, и ја му кажем да ми нисмо више у вези, а ја стварно раскинула са њим два дана прије тога. Ја завршила наступ, и он све вријеме гледа у мене и ја кажем мом бубњару. Завршавам наступ и одлазим и Вељко мене за раме само да ме поздрави. Размишљам о човјеку у хотелу, у авиону, купам се, једем, пијем размишљам о њему и кажем: „Боже, мени треба обезбјеђење, ја не могу сама„.
– Зовем ја бившег и питам га да пита Вељка да ли зна неког ко би ми радио обезбјеђење и јави ми да је Вељко рекао да би он радио. Пет дана послије ми крећемо на турнеју, два дана послије се пољубили и све послије је историја. Вељко је најбољи човјек на свијету, нико ме никада не би подржавао и волио као он – испричала је, преноси Блиц.
