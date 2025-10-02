Logo

Сека Алексић открила гдје је имала први интимни однос са Вељком

02.10.2025

16:29

Сека Алексић говорила је о најдубљој интими па тако открила шкакљиве детаље са супругом Вељком и периоду када су почели да се забављају.

Сека и Вељко уживају у хармоничном браку са двојицом синова, а сада се пјевачица присјетила њиховог почетка љубави и како је све изгледало.

На питање гдје се десио први интимни однос ње и Вељка, она је као из топа одговорила:

''У купатилу'', рекла је она, а онда праснула у смијех.

''Лупам, види како ме гледа'', рекла је.

Како је даље рекла, Вељков рођендан је био дан када је све почело.

seka aleksić

Сцена

Велики хит Секе Алексић био понуђен другој пјевачици

''Почели смо да сарађујемо 15. јула , на његов рођендан. 17. смо се већ пољубили и почели да се забављамо. Нисам ја ту могла да чекам нешто пуно. Глумила сам лудило два дана, да не помисли свашта и онда сам му трећи дан дала'', открила је пјевачица.

Сека тврди и да је она мувала Вељка.

''Није он мене мувао. Ја сам га питала да ли је слободан да ради са мном, а он је одмах рекао да јесте. И тако смо почели да сарађујемо'', рекла је Сека Бокију 13 у емисији.

Seka Aleksic instagram

Сцена

Колико је Сека Алексић старија од мужа Вељка?

“Имала сам 82 килограма, питала сам се има ли овај човјек очи”

Још једном је причала о њиховој причи док су тек почели да се виђају.

''Какав фрајер човјече, а ја никад дебља имала сам 82 киле. Размишљам: „Боже, да ли је овај човјек нормалан, да ли има очи“. Он ми је рекао овако: 'Будало, ти си толико лијепа жена, пропорције твог тијела су савршене, ти само треба да смршаш'. Заволио ме је такву каква јесам'', испричала је Сека и открила како је изгледао тренутак када се заљубила у Вељка Пиљикића.

Seka Aleksic instagram

Сцена

Сека Алексић огорчена на Дару Бубамару

-Ја сам га шмекнула у Швајцарској, он је познавао мог тадашњег дечка и он је ушао у бекстејџ да ми каже да поздравим дечка, и ја му кажем да ми нисмо више у вези, а ја стварно раскинула са њим два дана прије тога. Ја завршила наступ, и он све вријеме гледа у мене и ја кажем мом бубњару. Завршавам наступ и одлазим и Вељко мене за раме само да ме поздрави. Размишљам о човјеку у хотелу, у авиону, купам се, једем, пијем размишљам о њему и кажем: „Боже, мени треба обезбјеђење, ја не могу сама„.

– Зовем ја бившег и питам га да пита Вељка да ли зна неког ко би ми радио обезбјеђење и јави ми да је Вељко рекао да би он радио. Пет дана послије ми крећемо на турнеју, два дана послије се пољубили и све послије је историја. Вељко је најбољи човјек на свијету, нико ме никада не би подржавао и волио као он – испричала је, преноси Блиц.

