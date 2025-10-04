Огласили се адвокати Каси Вентуре након Дидијеве пресуде: ''Ништа не може поништити трауму“

04.10.2025
Адвокати Касандре Каси Вентуре, бивше дјевојке Шона Комбса Дидија, огласили су се након што је музички могул и репер осуђен на четири године и два мјесеца затвора.
У петак, 3. октобра, контроверзни музички могул осуђен је на више од четири године затвора, након скоро двомјесечног суђења које је завршено у јулу осудом по двије тачке оптужнице за превоз људи у сврху проституције, и ослобођен је оптужби за трговину људима у сврху сексуалне експлоатације и рекетирања.
П. Дидију је урачунато вријеме проведено у притвору и одслужиће 36 мјесеци, односно три године затвора. Судија Арун Субраманијан је такође осудио Комбса на пет година надзорног пуштања и новчано га казнио са 500.000 долара.
Адвокати Каси Вентуре, Дидијеве бивше дјевојке која је играла кључну улогу у суђењу, такође су се огласили о одлуци.
''Иако ништа не може да поништи трауму коју је Комбс проузроковао, казна изречена данас признаје утицај тешких злочина које је починио. Увјерени смо да ће, уз подршку породице и пријатеља, госпођица Вентура наставити да се лијечи, знајући да су њена храброст и снага биле инспирација многима“, рекли су адвокати Даглас Вигдор и Мередит Фиретог у саопштењу.
У новембру 2023. године, Кеси је поднијела тужбу у Њујорку против Дидија, са којим је била у вези од 2007. до 2018. године, оптужујући га за сексуални напад и физичко злостављање.
Иако су се њих двоје нагодили дан након што је поднијела тужбу, појавио се видео из 2016. године који приказује Комбса како физички напада Кеси у хотелу.
Поред тога, репер се потом суочио са бројним другим оптужбама за сексуалне злочине, што је довело до претреса његових домова у Лос Анђелесу и Мајамију прошле године, а убрзо након тога, репер је ухапшен.
Вентура, која је била у осмом мјесецу трудноће, свједочила је током Дидијевог суђења за трговину људима ради сексуалне експлоатације и дала је суров увид у њихову бившу везу и наводне ''Freak Off“ журке, преноси Кликс.
