Српска припрема извјештај који ће Русија представити у СБ УН

Извор:
Маријана Ивељић
07.10.2025
19:08
Коментари:0
Русија - стална чланица и тренутно предсједавајућа Савјета безбједности представиће извјештај који припрема Република Српска о стању у БиХ.
Чуће се глас, који указује на нерегуларности код избора Кристијана Шмита, његове нелегитимне одлуке и неправде, која долази из политичког Сарајева и бриселске администрације.
"Руска федерација је веома коректна у томе и она се и даље залаже за дејтонски споразум и територијални БиХ и суверенитет народа поштујући права Републике Српске у складу са Уставом да брани своја права. Е то да поштује Републику Српску и да брани своја права у другој страни БиХ дочекано је као јерес и нападано и стално им приписивали, а никада нису примијетили да Руска федерација подржава изворни Дејтонски споразум и територијални интегритет", рекао је предсједник Милорад Додик.
Док Брисел окреће леђа, Москва пружа руку. Русија поново показује да цијени и подржава политику Републике Српске, која позива на поштовање Дејтонског споразума. Став Москве према Кристијану Шмиту је потврда досљедне политике, сматра Ненад Кецмановић.
"Амбасадор Калабухов је на најгледанијем бошњачком ТВ каналу рекао да Русија не признаје Шмита и да Додика и даље сматра предсједником, а Додик из Сочија поручио да је прикупио енергију. То ми све скупа добро звучи", каже Ненад Кецмановић - професор на Факултету политичких наука у Бањалуци.
Врло је важно што ће се глас Републике Српске чути у УН, сматра историчар Александар Раковић. То ће, каже бити прилика да многе земље чују о дешавањима у БиХ, односно Републици Српској.
"Али ћемо на резултате морати да чекамо , дакле у некој ближој будућности видјећемо прве плодове и морамо да будемо стрпљиви у том смислу јер када се извјештај представи, презентује, пошаље другима треба неко вријеме да се размисли о њему и онда видимо да је све то имало смисла а убеђен сам да има", рекао је Раковић.
А став и руског предсједника Владимира Путина је да предсједник Милорад Додик даје свој допринос добрим односима са Русијом. То је потврђено и на састанку у Сочију.
