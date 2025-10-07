Доналд Трамп најавио: Мир је веома близу

Извор:
Б92
07.10.2025
21:15
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп обећао је данас америчку подршку за безбједносне гаранције за окупирану Појас Газе и изразио увјерење да је договор о преосталим израелским таоцима које у тој енклави држи палестинска група Хамас при крају.
Трамп у разговору са новинарима у Овалној канцеларији пред почетак разговора са канадским премијером Марком Карнијем, рекао да мисли да постоји могућност да мир на Блиском истоку буде постигнут, преноси "Ројтерс".
Фудбал
Зељковић и Џемиџић постали чланови ФИФА комитета
"Веома смо близу постизања договора о Блиском истоку који ће донијети мир у тај регион након свих ових година", рекао је он.
У међувремену, неименовани амерички званичник потврдио је да специјални амерички изасланици Стив Виткоф и Џаред Кушнер путују данас у Египат да се придруже преговорима Израела и Хамаса преко посредника.
Високи званичник палестинског милитантног покрета Хамас изјавио је данас да су завршени разговори током другог дана преговора у Египту између посредника и делегације тог покрета о плану за окончање рата у Појасу Газе америчког предсједника Доналда Трампа.
Занимљивости
Једном знаку се у октобру смијеши милионски лото добитак
Званичник Хамаса, који је под условом анонимности говорио за Ал Џазиру, казао је да су се преговори током другог дана у Шарм ел Шеику фокусирали на мапе повлачења израелских снага из Појаса Газе и заказивање ослобађања талаца.
Он је навео да је делегација Хамаса захтевала повезивање фаза ослобађања израелских талаца са повлачењем израелске војске и да се ослобађање посљедњег израелског таоца мора поклопити са коначним повлачењем израелских снага.
Делегација Хамаса је на преговорима нагласила потребу за добијањем међународних гаранција за коначни прекид ватре у Појасу Газе и за повлачење свих израелских војника са те територије.
Најновије
Најчитаније
21
55
21
51
21
50
21
40
21
40
Тренутно на програму