Доналд Трамп најавио: Мир је веома близу

Извор:

Б92

07.10.2025

21:15

Коментари:

0
Доналд Трамп, предсједник Америке, се обратио у Уједињеним нацијама
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Амерички предсједник Доналд Трамп обећао је данас америчку подршку за безбједносне гаранције за окупирану Појас Газе и изразио увјерење да је договор о преосталим израелским таоцима које у тој енклави држи палестинска група Хамас при крају.

Трамп у разговору са новинарима у Овалној канцеларији пред почетак разговора са канадским премијером Марком Карнијем, рекао да мисли да постоји могућност да мир на Блиском истоку буде постигнут, преноси "Ројтерс".

Вицо Зељковић

Фудбал

Зељковић и Џемиџић постали чланови ФИФА комитета

"Веома смо близу постизања договора о Блиском истоку који ће донијети мир у тај регион након свих ових година", рекао је он.

У међувремену, неименовани амерички званичник потврдио је да специјални амерички изасланици Стив Виткоф и Џаред Кушнер путују данас у Египат да се придруже преговорима Израела и Хамаса преко посредника.

Огласио се Хамас

Високи званичник палестинског милитантног покрета Хамас изјавио је данас да су завршени разговори током другог дана преговора у Египту између посредника и делегације тог покрета о плану за окончање рата у Појасу Газе америчког предсједника Доналда Трампа.

илу-лутрија-лото-19092025

Занимљивости

Једном знаку се у октобру смијеши милионски лото добитак

Званичник Хамаса, који је под условом анонимности говорио за Ал Џазиру, казао је да су се преговори током другог дана у Шарм ел Шеику фокусирали на мапе повлачења израелских снага из Појаса Газе и заказивање ослобађања талаца.

Он је навео да је делегација Хамаса захтевала повезивање фаза ослобађања израелских талаца са повлачењем израелске војске и да се ослобађање посљедњег израелског таоца мора поклопити са коначним повлачењем израелских снага.

Делегација Хамаса је на преговорима нагласила потребу за добијањем међународних гаранција за коначни прекид ватре у Појасу Газе и за повлачење свих израелских војника са те територије.

