Тријумф на старту АБА 2 лиге: Црвено-плави славили у Подгорици

КК Борац Бања Лука је послије драматичног расплета остварио побједу на старту АБА 2 лиге.
Овог уторка почела је нова, девета сезона АБА 2 лиге.
Отворили су је кошаркаши Подгорице и Борца Бања Лука, који је тријумфовао разликом од два поена - 73:75 (16:24, 22:13, 22:20, 13:18).
Играчи Миодрага Кадије боље су отворили сусрет – реализовали су два напада у првом минуту и преко Денила Крнића и Данила Лацмановића стигли до 4:0. Одговорио је тим из Бањалуке тројкама најискуснијих појединаца у свом табору, Тајрона Хериса и Срђана Гаврића, да би се у наредних неколико минута тимови смјењивали у вођству.
На семафору је писали 12:10 након чега су пулени Марка Шћекића направили серију 9:0 коју је закуцавањем завршио Душан Танасковић, па је Миодраг Кадија био приморан да затражи минут одмора, на минут и по до краја првог квартала.
Није успио, међутим, да размрда свој тим прије одласка на двоминутну паузу. Напротив, гостујући састав је успио да увећа капитал, па је тако новом тројком јединог америчког играча у својим редовима 15 секунди прије завршетка прве дионице дошао до предности од 10 поена (14:24).
Одржавао је Борац Бања Лука двоцифрено одстојање током прве половине другог квартала. У преосталом времену, међутим, троструки полуфиналиста АБА лиге успио је у потпуности да ухвати прикључак за гостима и преокрене резултат (38:37). Био је у тим тренуцима предвођен Стефаном Аџићем, који је у другом десетоминутном кварталу постигао 13 поена.
Практично цијела трећа дионица протекла је у игри кош за кош, да би тек пред крај тог периода подгорички састав одмакао пет корака (60:55).
Првих пет минута завршне четвртине припало је гостима, који су послије закуцавања Танасковића дошли до 64:68. Подгорица је тројком Петра Минића дошла на минус 1 (67:68), али су потом играчи из Бањалуке везали два далекометна поготка – прво је прецизан био Срђан Гаврић, а потом и Душан Макитан, за 67:74 на нешто више од три минута прије посљедњег оглашавања сирене.
Без драме, ипак, није могло. Вратила се Подгорица у меч, па је при резултату 71:74 имала два слободна бацања. Није их искористио Данило Ивановић, али је потом фаулиран Петар Минић, који је био прецизнији од свог саиграча.
Кренули су гости у напад, али након што Херис и Макитан нису успјели да погоде за два, односно три поена, Американац је седам секунди прије краја меча ухватио лопту у нападу.
Морали су домаћи да га фаулирају, ветеран у редовима гостију погодио је само друго слободно бацање, док у преосталом времену црногорски представник није успио да нађе квалитетно рјешење у нападу и евентуално избори продужетак или избори побједу.
Наредну утакмицу у АБА лиги Борац Бања Лука ће одиграти 22. октобра, када ће у Борику дочекати тим Хелиоса.
ПОДГОРИЦА: Крнић 11, Минић 9, Брајовић 2, Ивановић 13, Лацмановић 7, Махорчић 4, Шорак 10, Булатовић, Аџић 15, Булајић 2. Тренер: Миодраг Кадија.
БОРАЦ БАЊА ЛУКА: Зиројевић, Стевановић, Драгојевић 5, Ђуровић, Херис 16, Адамовић, Гаврић 9, Макитан 11, Миротић 7, Талић 11, Танасковић 16. Тренер: Марко Шћекић, пише Мондо.
