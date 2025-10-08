Logo

Роналдо постао први фудбалер милијадер

Б92

08.10.2025

12:48

Роналдо постао први фудбалер милијадер
Фото: Tanjug

Кристијано Роналдо је постао први активни фудбалер који је постао милијардер, пренео је "Блумберг". И по први пут се нашао на листи милијардера.

Роналдо је је већ најплаћенији спортиста планете, а раније ове године је потписао нови уговор са Ал-Насром који ће му донијети нешто више од 400 милиона долара.

Да све буде утолико боље и да вијест буде одлична, а не само добра, побринула се информација да његов уговор неће бити опорезиван. Уз то има договоре са „Најкијем“ од ког зарађује 16 милиона евра годишње, а „Армани“ и „Кастрол“ му доносе преко 150 милиона евра.

Долазак у Ал-Наср 2023. године му је донео 172 милиона евра неопорезиве плате по години.

Сам бонус за потписивање уговора је 25 милиона евра…

