Роналдо стао у одбрану сународника и саиграча

20.09.2025
14:32
Коментари:0
Кристијано Роналдо одговорио је на критике које су упућене његовом саиграчу Жоау Феликсу, због његовог преласка у редове екипе Ал Насра.
Феликс је прошлог љета прешао у Челси из Атлетико Мадрида, пошто није пуно играо на "Стамфорд Бриџу", услиједила је селидба у редове екипе Милана на позајмицу.
У дресу Ал Насра одиграо је пет утакмица, гдје је постигао хет-трик уз једну асистенцију.
Занимљивости
Тренди маникир који морате испробати ове јесени
Након што је популарни португалски podcast Чуверињо у једном од својих сегмената довео у питање Феликсову одлуку, Роналдо је на Инстаграму написао што о томе мисли.
"Идиоти не разумију ништа о фудбалу, а ипак дају своја мишљења", написао је Роналдо, додавши три емотикона који плачу од смијеха.
Његов је коментар у међувремену уклоњен, а са профила подкаста касније је објављена порука у којој се питају заслужују ли такав напад након што су га редовито хвалили.
Фудбал
3 ч0
Фудбал
4 ч0
Фудбал
17 ч0
Фудбал
20 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму