Роналдо стао у одбрану сународника и саиграча

20.09.2025

14:32

Коментари:

0
Фото: Tanjug

Кристијано Роналдо одговорио је на критике које су упућене његовом саиграчу Жоау Феликсу, због његовог преласка у редове екипе Ал Насра.

Феликс је прошлог љета прешао у Челси из Атлетико Мадрида, пошто није пуно играо на "Стамфорд Бриџу", услиједила је селидба у редове екипе Милана на позајмицу.

У дресу Ал Насра одиграо је пет утакмица, гд‌је је постигао хет-трик уз једну асистенцију.

Занимљивости

Тренди маникир који морате испробати ове јесени

Након што је популарни португалски podcast Чуверињо у једном од својих сегмената довео у питање Феликсову одлуку, Роналдо је на Инстаграму написао што о томе мисли.

"Идиоти не разумију ништа о фудбалу, а ипак дају своја мишљења", написао је Роналдо, додавши три емотикона који плачу од смијеха.

Његов је коментар у међувремену уклоњен, а са профила подкаста касније је објављена порука у којој се питају заслужују ли такав напад након што су га редовито хвалили.

Коментари (0)
