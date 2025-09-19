Logo

Одигран завршни турнир друге сезоне каравана ''Фудбала 3x3'' у Бањалуци

19.09.2025

Караван фудбала 3x3 стигао је у Бањалуку гдје је одигран завршни турнир за ову годину. 18 тимова надметало се за звање најбољег, а само најспретнији су се на крају радовали.

Побиједио је АС монт из Љубљане, а доброг фудбала на мањем терену није мањкало. Није то баш тако лако како изгледа поручују актери који су се ухватили у коштац са новом игром.

Димензије нису карактеристичне за фудбал, али је интересовање играча на завидном нивоу. Организатори су задовољни пројектом, а ова игра узела је маха не само код нас, већ у цијелој Европи.

Фудбал, био на великом или малом терену, увијек доноси много узбуђења, а сада је и са верзијом 3 икс 3 којој се приклања све већи број играча.

fudbal

Бањалука

