Одигран завршни турнир друге сезоне каравана ''Фудбала 3x3'' у Бањалуци

Извор:
АТВ
19.09.2025
19:40
Коментари:0
Караван фудбала 3x3 стигао је у Бањалуку гдје је одигран завршни турнир за ову годину. 18 тимова надметало се за звање најбољег, а само најспретнији су се на крају радовали.
Побиједио је АС монт из Љубљане, а доброг фудбала на мањем терену није мањкало. Није то баш тако лако како изгледа поручују актери који су се ухватили у коштац са новом игром.
Димензије нису карактеристичне за фудбал, али је интересовање играча на завидном нивоу. Организатори су задовољни пројектом, а ова игра узела је маха не само код нас, већ у цијелој Европи.
Србија
Ово је таксиста кога су насмрт претукли, ухапшен глумац и његов брат
Фудбал, био на великом или малом терену, увијек доноси много узбуђења, а сада је и са верзијом 3 икс 3 којој се приклања све већи број играча.
Србија
1 ч0
Друштво
1 ч0
Градови и општине
1 ч0
Република Српска
1 ч1
Најновије
Најчитаније
20
39
20
38
20
29
20
22
20
15
Тренутно на програму