Власник фирме направио хаос: Напао инспекторе и поцијепао налоге

Д.В. из Пала ухапшен је јуче због напада на раднике инспекције који су дошли у контролу његове фирме.
Он се, кажу у Полицијској управи Источно Сарајево, сумњичи за кривична дјела "Крађа" и "Спречавање службених лица у вршењу службене радње".
"Полицијској станици, дана 02.10.2025. године пријављено је да је наведено лице, као власник постројења за прераду дрвета приликом инспекцијске контроле физички напао, вријеђао и пријетио радницима инспекције, а затим из руку инспектора истргао мобилни телефон и прекршајне налоге које је поцијепао", саопштено је из полиције.
О свему обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево. У току је документовање предмета.
