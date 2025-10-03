Logo

Власник фирме направио хаос: Напао инспекторе и поцијепао налоге

Стеван Лулић

03.10.2025

11:07

Власник фирме направио хаос: Напао инспекторе и поцијепао налоге

Д.В. из Пала ухапшен је јуче због напада на раднике инспекције који су дошли у контролу његове фирме.

Он се, кажу у Полицијској управи Источно Сарајево, сумњичи за кривична дјела "Крађа" и "Спречавање службених лица у вршењу службене радње".

"Полицијској станици, дана 02.10.2025. године пријављено је да је наведено лице, као власник постројења за прераду дрвета приликом инспекцијске контроле физички напао, вријеђао и пријетио радницима инспекције, а затим из руку инспектора истргао мобилни телефон и прекршајне налоге које је поцијепао", саопштено је из полиције.

О свему обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево. У току је документовање предмета.

