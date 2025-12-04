Logo
Large banner

Нефликс без најаве укинуо ову опцију

Извор:

Б92

04.12.2025

09:15

Коментари:

0
Нетфликс
Фото: pexels

Нетфликс је тихо укинуо опцију "Каст" за филмове и серије са телефона на већину телевизора.

Умјесто пресликавања, сада морате директно да отворите Нетфликс на ТВ-у и да користите његов даљински управљач како бисте пустили било шта. Промјена се појавила без најаве, а многи корисници су примијетили да је "Каст" опција нестала током претходних недјеља.

Један Редит корисник је рекао да је функција нестала још 10. новембра и то без икаквог упозорења, што се поклапа са оним што су пријављивали корисници различитих уређаја.

Zemljotres

Свијет

Снажан земљотрес погодио Кину

Како се конфузија ширила, Нетфлиx је ажурирао своју страницу за подршку и потврдио да више не ради на већини паметних телевизора и модерних "стриминг боксова". Ажуриране информације објашњавају да "Каст" и даље функционише на малом броју старијих уређаја, преноси б92.

Поред тога, Нетфликс је 1. децембра додао и нове детаље након нових притужби корисника. Страница сада јасно наводи да само мали број производа и даље може да прима "Каст" из Нетфликс мобилне апликације.

Представник корисничке подршке наводно је рекао једном кориснику да, ако уређај има сопствени даљински, не можете да користите "Каст" за њега. Додали су да се овим побољшава искуство, мада се многи не слажу, су вољели да контролишу Нетфликс директно са телефона.

Подијели:

Тагови:

Нетфликс

nauka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У Хрватској покренут поступак прикупљања понуда за обраду радиоактивног отпада

Регион

У Хрватској покренут поступак прикупљања понуда за обраду радиоактивног отпада

3 ч

0
Снажан земљотрес погодио Кину

Свијет

Снажан земљотрес погодио Кину

4 ч

0
Ана и Бастијан не желе да се сретну ни на суђењу, све су препустили адвокатима

Тенис

Ана и Бастијан не желе да се сретну ни на суђењу, све су препустили адвокатима

4 ч

0
Ови аутомобили губе најмање вриједност као половни

Ауто-мото

Ови аутомобили губе најмање вриједност као половни

4 ч

0

Више из рубрике

Море није увијек било плаве боје, ево како је некад изгледало

Наука и технологија

Море није увијек било плаве боје, ево како је некад изгледало

7 ч

0
Стиже нам посљедњи Супермјесец у години: Како и када га видјети?

Наука и технологија

Стиже нам посљедњи Супермјесец у години: Како и када га видјети?

1 д

0
Прва забрана друштвених мрежа за млађе од 16 година ускоро почиње

Наука и технологија

Прва забрана друштвених мрежа за млађе од 16 година ускоро почиње

1 д

0
Метеорит пронађен у парку

Наука и технологија

У парку пронашао камен увјерен да је злато: Испоставило се да вриједи много више

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

07

У Бањалуци сједница Предсједништва БОРС-а: Присуствују Додик и Минић

13

02

Говедарица за АТВ: Већина није пукла, сједница је прекинута и биће настављена

12

59

ХНС о срамној изјави Зукана Хелеза: "Шокантан наступ да не прође некажњено"

12

45

Пукла скупштинска већина у Гацку

12

35

Срамна изјава Хелеза: Жељана Зовко "полуретардирана, то су та усташка копилад

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner