Нефликс без најаве укинуо ову опцију

Нетфликс је тихо укинуо опцију "Каст" за филмове и серије са телефона на већину телевизора.
Умјесто пресликавања, сада морате директно да отворите Нетфликс на ТВ-у и да користите његов даљински управљач како бисте пустили било шта. Промјена се појавила без најаве, а многи корисници су примијетили да је "Каст" опција нестала током претходних недјеља.
Један Редит корисник је рекао да је функција нестала још 10. новембра и то без икаквог упозорења, што се поклапа са оним што су пријављивали корисници различитих уређаја.
Како се конфузија ширила, Нетфлиx је ажурирао своју страницу за подршку и потврдио да више не ради на већини паметних телевизора и модерних "стриминг боксова". Ажуриране информације објашњавају да "Каст" и даље функционише на малом броју старијих уређаја, преноси б92.
Поред тога, Нетфликс је 1. децембра додао и нове детаље након нових притужби корисника. Страница сада јасно наводи да само мали број производа и даље може да прима "Каст" из Нетфликс мобилне апликације.
Представник корисничке подршке наводно је рекао једном кориснику да, ако уређај има сопствени даљински, не можете да користите "Каст" за њега. Додали су да се овим побољшава искуство, мада се многи не слажу, су вољели да контролишу Нетфликс директно са телефона.
