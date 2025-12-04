Ана и Бастијан не желе да се сретну ни на суђењу, све су препустили адвокатима

Извор:
Некадашњи пар из снова Ана Ивановић и Бастијан Швајнштајгер на прагу је окончања свог деветогодишњег брака.
Како преносе њемачки медији, ускоро бивши партнери не желе да се сретну на суђењу, па су преко адвоката тражили да се бракоразводни процес максимално убрза како би и формално наставили своје животе и кренули свако својим путем.
''Тачно је да је Ана поднијела захтјев за развод брака прије неколико дана Општинском суду у Минхену, и то одјељењу за породичне спорове. И она и Бастијан су својим адвокатима поручили да не желе да се виде на суђењу на коме ће и званично бити разведени. Такође су обоје замолили своје адвокате да се потруде да се све заврши у што бржем року. Бастијан није правио питање око имовине, а у Палма де Мајорки, гдје Ана и живи с њиховим синовима, поднијела је тужбу за издржавање дјеце. Ивановићевој је овај период био јако мучан и жели да све ово буде иза ње и да настави даље. Она у посљедње вријеме често путује по свијету, а доста времена проводи и у свом родном Београду, гдје излази с пријатељима. Сви они су јој били велика подршка у претходном тешком периоду. За разлику од ње, Бастијан се уопште није превише узрујао поводом свега, он ужива са својом новом партнерком, а Ану избјегава да сретне по сваку цијену'', закључио је извор за Билд.
Швајнштајгерова афера наводно је почела 2024. године. Билд је почетком јуна 2025. први пут извјестио о краху брака Бастијана Швајнштајгера и Ане Ивановић. Тада су се појавиле прве фотографије Швајнштајгера с његовом новом дјевојком. Њих двоје су се љубили на јавној плажи на Мајорки, а те фотографије су обишле свет. Жена која је тада виђена с њим је из Бугарске и има два сина, а њих двоје упознали су се у школи коју похађају и Бастијанови синови.
Ванбрачна афера наводно је трајала још од љета 2024. Недавно су њих двоје провели заједничке љубавне дане на одмору у Грчкој.
Дана 22. јула 2025. Ивановићева је навела прељубу као разлог развода. Преко свог адвоката, уз објашњење да између ње и њеног још увек законитог супруга постоје “непремостиве разлике”.
Љубавна бајка, која је дирнула многе, сада добија крај који нико није очекивао.
Подсјетимо, Ана је недавно боравила у Београду, где се проводила и са својим старим пријатељем Новаком Ђоковићем, и то први пут послије једне деценије. Она је дошла у познати локал са својим друштвом, а два сата касније у њему се сам појавио и најбољи тенисер свих времена. Њих двоје су цијеле вечери играли заједно, смијали се, причали и без сумње се добро проводили, у шта су се увјерили и гости за другим столовима, чију су пажњу свакако привлачили.
За добру атмосферу био је задужен Стеван Анђелковић, који је гостима пјевао и стране и домаће хитове, Ноле и Ана су били све вријеме на ногама, а журка је трајала до касно у ноћ.
Подсјетимо, прошлог љета Курир је био на Мајорки, највећем острву у Шпанији, гдје пар има велелепну вилу и гдје су проводили највише заједничког времена. Ту вилу је и прије брака поседовала Ана Ивановић, некадашњи број један у тенису, али ју је пар заједнички реновирао.
Бивши тенисерка и фудбалер породично гнијездо на Балеарима свили су у једном од најлуксузнијих резиденцијалних шпанских насеља – Сон Види.
Налази се на 15 минута вожње од главног града Палме и познат је као Беверли Хилс Мајорке.
