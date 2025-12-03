Logo
''Ђоковић никада неће оборити мој рекорд од 64 Грен слема''

Агенције

03.12.2025

16:40

0
''Ђоковић никада неће оборити мој рекорд од 64 Грен слема''
Фото: Tanjug/AP Photo/Petros Giannakouris

Новак Ђоковић има 24 Грен слем титуле у синглу, колико и Маргарет Корт у женској конкуренцији.

Јесте Аустралијанка око пола ових трофеја освојила прије Опен ере, када је професионалцима било забрањено да играју Грен слемове па је конкуренција била слабија, али бројке су бројке.

Кортова никада није прелазила у професионалне воде и зато ја максимално искористила чињеницу да су неке њене највеће ривалке то урадиле и не само њој олакшале посао, него и себи смањиле број најважнијих трофеја. Иако одавно ван тениских вода, веома је активна у црквеном животу, недавно је рекла:

"Нећу бити изненађена ако мој рекорд од 24 Грен слем трофеја буде срушен", осврнула се за "Телеграф“ на могућност да Ђоковић до краја каријере освоји тај 25, већ двије године чекан.

"Али била бих веома изненађена ако неко обори мој рекорд од 64 титуле на Грен слемовима".

У питању је збир свих пехара на највећим такмичењима. Аустралијанка има још 19 оваквих трофеја у дублу и 21 у миксу. Новак нема ниједан у ове двије конкуренције. Са друге стране, у вријеме када је Маргарет играла, шездесетих и почетком седамдесетих, било је уобичајено да сви највећи асови учествују у свим конкуренцијама. Напори су били много мањи него сада.

Данас скоро нико од водећих асова у мушкој конкуренцији не игра дубл или микс, док у женској само по неко.

"Шта год да се догоди у тенису у будућности, нико неће никада моћи да ми одузме то што сам ја успјела", подвукла је своју сигурност у овај други рекорд.

