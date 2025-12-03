Logo
Насјела на "романтичну превару" и остала без неколико хиљада евра

Извор:

Индекс

03.12.2025

16:11

Nesanica telefon krevet
Фото: cottonbro studio/Pexels

Хрватска полиција у Винковцима примила је у уторак кривичну пријаву 41-годишњакиње која је постала жртва такозване романтичне преваре, оставши без неколико хиљада евра, након што је поверовала лажним обећањима мушкарца којег је упознала на друштвеној мрежи.

Према пријави, она је још у септембру путем друштвене мреже ступила у контакт са особом која јој се представила као војник на мисији у Сирији. Кроз свакодневну комуникацију, преварант је вешто стекао њено поверење и развио са њом емотивну везу.

Новац

Економија

Плата 1.400 КМ, али мало ко у Српској хоће да ради овај посао

Уверивши је у своју причу и лажна обећања, навео ју је да му више пута уплати новац путем "Steam" бонова.

"Steam" бонови су припејд картице са кодом које служе за додавање новца на "Steam" налог и куповину игара и дигиталног садржаја.

Укупан износ који му је уплатила достигао је неколико хиљада евра. Након неког времена, жена је посумњала да се ради о превари и одлучила је цео случај пријавити полицији.

Полицијски службеници сада спроводе истрагу како би пронашли починиоца, против којег ће бити поднијета кривична пријава надлежном државном тужилаштву, пише Индекс.

