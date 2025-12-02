Малољетници у Црној Гори крали, родитељи процесуирани

Извор:
СРНА
02.12.2025
21:39
Двојица малољетника млађа од 14 година осумњичена су за четири крађе и један покушај крађе у Никшићу, због чега су процесуирани њихови родитељи.
"Службеници Одјељења безбједности Никшић расвијетили су пет имовинских деликата – четири кривична дјела тешке крађе. За извршење ових кривичних дјела сумњиче се два малољетна лица старости испод 14 година. Због занемаривања дјеце, прекршајно су процесуирани њихови родитељи", саопштили су из Управе полиције.
Сумња се да су малољетници починили ова кривична дјела на начин што су проваљивали у објекте услужних дјелатности – киоск, бутик, кафе-бар и објекат брзе хране, одакле су отуђивали новац, у укупном износу од око 500 евра.
О свему је обавијештен државни тужилац у Основном државном тужилаштву у Никшићу, који је извршио правну квалификацију пријављених догађаја.
Против законских заступника два малољетна лица – њихових родитеља полиција је поднијела прекршајне пријаве надлежном Суду за прекршаје због занемаривања дјеце.
