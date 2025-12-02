Опрез: Поново се појавио лажни новац, овако га препознајте

Извор:
Јутарњи.хр
02.12.2025
21:38
Филмски новац је поново у оптицају. На то је поново упозорила међимурска полиција, а ради се о новцу који се користи као реквизит приликом снимања филмова, серија и слично.
Најчешће је направљен од обичног папира и нема заштитна обиљежја.
Током понедјељка полиција је добила пријаву да дјеца на киоску у Масариковој улици у Чаковцуу Хрватској покушавају да купе сок лажном новчаницом. Било је то око 13 сати када су се дјеца појавила на киоску са новчаницом од 20 евра.
У замјену за сок, радница је добила новчаницу од 20 евра на којој је јасно био истакнут натпис “Онли фор мошн пикчр пурпосис – копи” (“Само за потребе снимања филма – копија”).
Одмах је посумњала у исправност евра и позвала полицију, која је брзо стигла на лице мјеста. Новчаница је одузета, а полиција интензивно спроводи криминалистичку истрагу како би утврдила све релевантне чињенице, односно гдје су дјеца набавила новчаницу, да ли су је по нечијем налогу требала замијенити за праве евре.
"Упозоравамо грађане, посебно трговце, да приликом преузимања новчаница обрате пажњу на могуће фалсификате, а сваку сумњу у оригиналност новчаница одмах пријаве полицији на број 192. Новац који се користи као реквизит приликом снимања филмова, серија и слично, најчешће је направљен од обичног папира", кажу у полицији.
Када такву новчаницу узмете у руку, она не шушка као права, која је направљена од специјалног, памучног папира.
Такође, филмски новац нема заштитна обиљежја, као што су водени жиг, заштитна нит и слично. Више информација о заштити и провјери заштитних обиљежја новчаница евра доступно је на интернет страницама Хрватске народне банке и Европске централне банке – апелују из међимурске полиције.
Истовремено подсјећају да је током прошле године на подручју ПУ међимурске забиљежено неколико таквих плаћања лажним новчаницама у продавницама, пекарама и бензинским пумпама, преноси "Јутарњи лист".
