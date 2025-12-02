Бака дјевојчице (12) коју су упуцали њемачки полицајци: ''Ставили су јој пиштољ на главу, лежала је крвава''

Извор:
Дванаестогодишња дјевојчица поријеклом из Србије, која је рањена у Њемачкој у Бохуму када је полицајац пуцао у њу налази се у стабилном стању и опоравља се након операције.
Бака упуцане дјевојчице огласила се за "Блиц" и открила детаље инцидента који је, како каже "дигао Њемачку на ноге".
Упуцана дјевојчица преживјела је напад њемачке полиције, али је након тога била у критичном стању. Оперисали су јој три органа - јетру, жуч и желудац. Бака дјевојчице истиче да је њена породица преживјела прави хорор, али се нада да ће правда бити задовољена.
Дјевојчица (12) је побјегла из дома у коме је боравила, и отишла код своје мајке. Након што је пријављено да је дјевојчица побјегла, полиција је дошла на врата мајке.
- Мојој кћерки дјеца нису одузета, већ отета. Ми чак нисмо ни знали да су њој дјеца трајно одузета, то смо накнадно сазнали. Први пут су дјецу одвојили од ње у децембру прошле године. Она је једна брижна и пожртвована мајка, и то се може доказати. Једини проблем је што је моја кћерка глувонијема, исто као и њена кћерка и млађи син, али то је никад није спријечило да буде добра мајка. Одвојена је од своје дјеце само због лоше комуникације и сарадње са Центром за социјални рад - рекла је бака упуцане дјевојчице.
Њена кћерка има троје дјеце - кћерку и млађег сина (11) који живе са њој у Њемачкој, и старијег сина (21) који живи у Београду, гдје и њихова бака. Оба дјетета су јој одузета од стране Центра за социјални рад. Бака тврди да њеној кћерки није чак ни било дозвољено да виђа своју дјецу.
- Једно дијете јој је узето из школе, насилно, то је таква вриска била. Друго је одведено из болнице. Да су то другачије организовали и дозволили да се виђа са дјецом, ништа се од овога не би десило, дјеца не би бјежала и лутала сама по Њемачкој - рекла је бака, па додала:
- Моја унука је дијабетичар, поред тога је и глувонијема. Од када је смјештена у дом, она је нон-стоп бјежала. Чак је сјекла руке и вене. Ако је мама толико лоша, зашто онда дјеца бјеже код маме? Њу је моја кћерка чак и сама враћала у дом, како не би дошло до проблема. Те ноћи када се догодио случај, мене је она позвала и рекла "она је опет побјегла, сада ће полиција поново да долази" - тврди њена бака.
Полиција је дошла до стана мајке дјевојчице око 3 сата иза поноћи, у том тренутку у стану су се налазили мајка, дјевојчица и њен старији брат који је из Београда отишао код њих на одмор. Бука из стана о којој се раније говорило, "била је вриска брата и сестре који су играли игрице", тврди бака дјевојчице.
- Видјели су свјетло у ходнику, моја кћерка је отворила врата и видјела да је полиција. Они су њу одмах зграбили без икаквих питања, говора, оправдања зашто су дошли и како су дошли. Шчепали су њу за руку, оборили су је на степениште, мојој кћерки су ставили кољено на врат и пиштољ на главу. Мала је мислила да су они њену маму убили. Она је то нама потврдила кад се пробудила након операција, дрхтала је као прут, када је видјела мајку рекла јој је: "Мама ја сам мислила да си ти мртва" - тврди њена бака.
Бака је додала да су у њихов стан упала тројица четворица наоружаних специјалаца.
- Знали су врло добро у какву породицу долазе, не могу да кажу да нису. Јер она није бјежала први пут, враћана је у дом више пута. Мој унук је онда узео сестру за руку и повукао је позади. Онда су и њега оборили у ходнику на вратима. Ставили су му лисице, а онда је моја унука улетјела у кухињу и узела два кухињска ножа. Да се разумијемо то нису били велики ножеви. Она је узела ножеве да брани себе и да брани маму, јер је мислили да су јој маму убили - објаснила је бака дјевојчице.
Након што су видјели дјевојчицу са ножевима, полицајци су испалили три електрошока у руку и у ноге, а онда су је упуцали у стомак.
- Правим метком су је упуцали у стомак. Она је само дијете, толико се уплашила и вриштала. Они су хорор преживјели у пола ноћи - каже бака.
Дјевојчица је изгубила доста крви док није стигла Хитна помоћ.
- Дјевојчица је лежала крвава у ходнику. Они су њој указали помоћ на лицу мјеста, а онда је одвезли у болницу. А моју кћерку и њеног сина су у пиџамама са лисицама одвели у станицу. Мој унук је био у чарапама, нису му дали ни да се обује. Шест сати су их држали у станици на испитивању - наводи ова жена.
- Обратило се нама доста адвоката, глувонијемих савеза. Што се тога тиче стварно не могу да кажем ништа лоше. Подигла се цијела Њемачка, ја не могу сада цијелу државу да кривим због појединаца који су лоше поступили. Они су осудили овај случај. Ја поштујем земљу у којој моја кћерка живи, такође и она - наводи бака дјевојчице.
Конзулат Републике Србије у Дизелдорфу пружио им је пуну подршку.
- Они су стварно све учинили, али пошто су дјеца држављани Њемачке, то све иде теже и њима су руке везане - рекла је бака упуцане дјевојчице.
Против полицајаца који су пуцали на дјевојчицу поднијете су кривичне пријаве, из разлога непристрасности, истрагу води полиција из Есена.
