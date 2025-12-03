Плата 1.400 КМ, али мало ко у Српској хоће да ради овај посао

Извор:
Глас Српске
03.12.2025
16:04
Коментари:1
Предузеће "Жељезнице Републике Српске" (ЖРС) безуспјешно покушава да запосли машиновође, а један од разлога за то су, како тврде упућени, ниска примања која износе око 1.400 марака са свим додацима.
Ово јавно предузеће је почетком септембра расписало јавни позив за запошљавање машиновођа. Међутим, проналазак новог кадра био је безуспјешан, због чега је услиједило расписивање новог конкурса за пријем 13 машиновођа.
Република Српска
Најновији резултати: Ево колика је разлика између Карана и Блануше
"На поновљеном конкурсу само два кандидата су испунила услове конкурса за радно мјесто машиновође. Поново ћемо у наредном периоду расписати конкурс. Свједоци смо одлива радне снаге, не само из "Жељезница", већ и из других предузећа са домаћег тржишта у Европу. Људи виде да је негдје боље па одлазе. Тако да су се сви ти проблеми прелили и на наше предузеће", рекао је "Гласу" генерални директор "Жељезница" Слађан Јовић.
Ово предузеће, наводи он, настојаће да ријеши проблем недостатка кадра.
"Имамо школу у Добоју која образује кадар за саобраћајна занимања жељезничког смјера. Настојаћемо да се такво једно одјељење убудуће оформи и у Бањалуци и Приједору. Тражићемо начине да ријешимо овај проблем", рекао је Јовић и додао да "Жељезнице" имају тренутно "оптималан број машиновођа".
Навео је и да се преко ноћи не постаје машиновођа те да је потребно више година искуства да би неко могао да буде самосталан у том послу.
Република Српска
Нова наредба ЦИК-а: Поновно контролно бројање на 23 мјеста у Добоју
"Када је ријеч о плати машиновођа, она износи око 1.400 марака са топлим оброком и свим осталим додацима. Чињеница је и да се треба радити на усклађивању плата у будућем времену. Треба да видимо како да се обезбиједе одређени приходи и да се све то прелије и на повећање плата", навео је Јовић и додао да су измирили све обавезе према запосленим у претходном периоду са порезима и доприносима те да немају дуговања по том основу.
Предсједник Самосталног синдиката машиновођа "Жељезница РС" Симо Цвјетковић казао је да немају податак колико је у посљедње вријеме ово предузеће напустило машиновођа, али да је евидентно да они одлазе из Српске.
"Чињеница је да је предузеће напустио већи број релативно младих људи и то оних који имају од десет до 15 година радног стажа. Такође, поједини стичу услове и за пензију. Све то утиче на смањење броја машиновођа на нашим пругама", казао је "Гласу" Цвјетковић и додао да без знатнијег повећања плата "Жељезнице" неће ријешити овај проблем који узима све више маха.
Бања Лука
Тужилаштво неће саслушати Драшка Станивуковића?
Осврћући се на плате машиновођа, он је навео да се плата машиновође креће од 1.200 до 1.400 марака са свим додацима.
"Та плата варира и од рада ноћу, али и празником. Углавном то су ниске плате и мање су од просјечне на нивоу Републике Српске. Са друге стране инфлација не стаје, тако да је јако тешко саставити крај са крајем", закључио је Цвјетковић.
Оцјењујући годину на измаку, Слађан Јовић је рекао да ће "Жељезнице" завршити годину према зацртаним плановима.
"Посљедња два мјесеца имамо појачан транспорт жељезне руде из Приједора за Зеницу. Не бих сада да износим неке податке. Видјећемо све на крају када се сравне сви рачуни", казао је Јовић.
"Жељезнице Републике Српске" су објавиле нови ред вожње у путничком саобраћају, који ступа на снагу 14. децембра и важиће до 12. децембра наредне године.
Путници у унутрашњем саобраћају биће превожени на релацијама Добој-Бањалука-Добој, затим Бањалука-Нови Град/Добрљин-Бањалука, те Добој-Петрово Ново-Добој.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Ауто-мото
1 ч0
Економија
1 ч0
Економија
3 ч0
Економија
3 ч0
Економија
6 ч0
Најновије
Најчитаније
17
04
17
02
17
00
16
56
16
50
Тренутно на програму