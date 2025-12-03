Орбан: Мађарска ће наставити да добија нафту из Русије

Извор:
Sputnjik
03.12.2025
15:47
Коментари:0
Мађарска и даље несметано добија нафту из Русије, упркос новом удару Оружаних снага Украјине на инфраструктуру нафтовода "Дружба", саопштио је премијер Мађарске Виктор Орбан након консултација са руководством мађарске нафтно-гасне компаније МОЛ.
"Консултовао сам се са руководством МОЛ-а. Упркос украјинском нападу, нафтовод "Дружба", који води у Мађарску, функционише без прекида. Испоруке нафте Мађарској су обезбијеђене", пренио је Орбанове ријечи државни секретар за међународне комуникације и односе у кабинету премијера Золтан Ковач, који је ову информацију објавио на мрежи Икс.
Свијет
Хуманитарна операција - параван за сексуално злостављање дјеце
Раније је агенција Ројтерс, позивајући се на своје изворе у Украјини, јавила да су Оружане снаге Украјине извеле удар на објекат нафтовода "Дружба" у Тамбовској области.
Мађарска влада је више пута протестовала против таквих поступака Украјине и саопштила да их сматра пријетњом сопственој енергетској безбједности, пише Спутњик.
Свијет
1 ч0
Република Српска
1 ч1
Република Српска
1 ч3
Бања Лука
1 ч3
Најновије
Најчитаније
17
08
17
08
17
04
17
02
17
00
Тренутно на програму