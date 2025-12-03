Logo
Large banner

Орбан: Мађарска ће наставити да добија нафту из Русије

Извор:

Sputnjik

03.12.2025

15:47

Коментари:

0
Орбан: Мађарска ће наставити да добија нафту из Русије
Фото: Tanjug/AP

Мађарска и даље несметано добија нафту из Русије, упркос новом удару Оружаних снага Украјине на инфраструктуру нафтовода "Дружба", саопштио је премијер Мађарске Виктор Орбан након консултација са руководством мађарске нафтно-гасне компаније МОЛ.

"Консултовао сам се са руководством МОЛ-а. Упркос украјинском нападу, нафтовод "Дружба", који води у Мађарску, функционише без прекида. Испоруке нафте Мађарској су обезбијеђене", пренио је Орбанове ријечи државни секретар за међународне комуникације и односе у кабинету премијера Золтан Ковач, који је ову информацију објавио на мрежи Икс.

zlostavljanje silovanje pixabay 1

Свијет

Хуманитарна операција - параван за сексуално злостављање дјеце

Раније је агенција Ројтерс, позивајући се на своје изворе у Украјини, јавила да су Оружане снаге Украјине извеле удар на објекат нафтовода "Дружба" у Тамбовској области.

Мађарска влада је више пута протестовала против таквих поступака Украјине и саопштила да их сматра пријетњом сопственој енергетској безбједности, пише Спутњик.

Подијели:

Таг:

Виктор Орбан

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хуманитарна операција - параван за сексуално злостављање дјеце

Свијет

Хуманитарна операција - параван за сексуално злостављање дјеце

1 ч

0
Каран и Блануша

Република Српска

Најновији резултати: Ево колика је разлика између Карана и Блануше

1 ч

1
CIK BIH Centralna izborna komisija

Република Српска

Нова наредба ЦИК-а: Поновно контролно бројање на 23 мјеста у Добоју

1 ч

3
Тужилаштво неће саслушати Драшка Станивуковића?

Бања Лука

Тужилаштво неће саслушати Драшка Станивуковића?

1 ч

3

Више из рубрике

Хуманитарна операција - параван за сексуално злостављање дјеце

Свијет

Хуманитарна операција - параван за сексуално злостављање дјеце

1 ч

0
Атентат на предсједничког кандидата, нападачи испалили 3 метка!

Свијет

Атентат на предсједничког кандидата, нападачи испалили 3 метка!

2 ч

0
Аутомобил упао у базен, троје младих изгубило живот

Свијет

Аутомобил упао у базен, троје младих изгубило живот

2 ч

0
Достављач јој донио храну, па урадио нешто одвратно!

Свијет

Достављач јој донио храну, па урадио нешто одвратно!

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

08

У Бањалуци 14 ескорт огласа, али други град је рекордер

17

08

Положај инвалида бољи, запошљавање и даље највећи проблем

17

04

Шири се опасна превара: Ако вам стигне ова порука једну ствар никако не радите

17

02

Виц дана: Заборавни Мујо

17

00

Крвава туча због паркинга, мушкарац превезен у Ургентни

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner