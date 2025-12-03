Број жртава пожара у Хонг Конгу порастао на 159

Извор:
СРНА
03.12.2025
16:17
Број жртава у највећем пожару у Хонг Конгу у посљедњих неколико деценија порастао је на 159 након што су претражени сви захваћени стамбени блокови, саопштила је полиција.
У саопштењу се упозорава да ово можда није коначан број жртава пошто су пронађене људске кости које морају да анализирају форензичари, пренио је АФП.
Пожар који је избио у комплексу "Ванг фук корт" у сјеверном градском округу Тај По најсмртоноснији је од 1980. године када је ријеч о пожарима у стамбеним зградама.
Насјела на "романтичну превару" и остала без неколико хиљада евра
Ожалошћени се и даље окупљају у малом парку у близини угљенисаних зграда, полажу цвијеће и остављају поруке сјећања на жртве. Најмлађа од њих је била једногодишња беба, а најстарија је имала 97 година.
Власти су раније саопштиле да је пожар у комплексу који је био у фази реновирања вјероватно погоршан употребом мреже која није испуњавала стандарде отпорности на ватру.
Полиција је ухапсила укупно 15 људи због сумње на убиство из нехата, укључујући шефове грађевинских компанија.
