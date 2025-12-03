Logo
Број жртава пожара у Хонг Конгу порастао на 159

Број жртава пожара у Хонг Конгу порастао на 159
Фото: Tanjug/AP/Chan Long Hei

Број жртава у највећем пожару у Хонг Конгу у посљедњих неколико деценија порастао је на 159 након што су претражени сви захваћени стамбени блокови, саопштила је полиција.

У саопштењу се упозорава да ово можда није коначан број жртава пошто су пронађене људске кости које морају да анализирају форензичари, пренио је АФП.

Пожар који је избио у комплексу "Ванг фук корт" у сјеверном градском округу Тај По најсмртоноснији је од 1980. године када је ријеч о пожарима у стамбеним зградама.

Ожалошћени се и даље окупљају у малом парку у близини угљенисаних зграда, полажу цвијеће и остављају поруке сјећања на жртве. Најмлађа од њих је била једногодишња беба, а најстарија је имала 97 година.

Власти су раније саопштиле да је пожар у комплексу који је био у фази реновирања вјероватно погоршан употребом мреже која није испуњавала стандарде отпорности на ватру.

Полиција је ухапсила укупно 15 људи због сумње на убиство из нехата, укључујући шефове грађевинских компанија.

Hong Kong

пожар

