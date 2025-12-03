Logo
Атентат на предсједничког кандидата, нападачи испалили 3 метка!

Извор:

Танјуг

03.12.2025

14:26

Атентат на предсједничког кандидата, нападачи испалили 3 метка!
Фото: Друштвена мрежа X/Diario Correo

Председнички кандидат перуанске странке Народна слобода (Либертад Популар) Рафаел Белаунде Љоса преживио је атентат након што је у уторак ујутро нападнут ватреним оружјем док се кретао возилом кроз дистрикт Серо Азул, јужно од Лиме, саопштио је портпарол његове странке.

На возило у којем се налазио Белаунде испаљена су три метка, који су погодили предње стакло, што се види на фотографијама објављеним на друштвеним мрежама.

Такође, на сликама је Белаунде са траговима крви на глави и кошуљи, преноси РТВЕ. Полиција је на лицу мјеста пронашла више чаура, за које се сумња да потичу од нападача.

Белаунде, кандидат десног центра и један од 39 претендената за предсједничке изборе заказане за 12. април 2026, изјавио је да напад одражава "озбиљно стање несигурности" у којем се земља налази.

"Не смијемо да прихватимо да будемо жртве. Грађани морају да се организују и бране. Не смијемо да нормализујемо ову ситуацију", поручио је он након напада.

Оснивач "Народне слободе" и бивши премијер Педро Катеријано потврдио је инцидент и оцјенио да је ријеч о "лошем почетку кампање".

Напад је осудио и директор Националне канцеларије за изборне процесе Пјеро Корвето, који је позвао политичке актере да одбаце насиље током кампање.

Према изјавама шефа Националне полиције Оскара Аррола, Белаунде је у тренутку напада обилазио своје имање у провинцији Кањете када се поред аутомобила зауставио мотоцикл, са којег су нападачи отворили ватру.

Белаунде је потврдио полицији да раније није примао пријетње. Полиција је саопштила да је активирала операцију "План Церцо" ради хапшења починилаца и да у пуцњави није било повређених.

Инцидент се догодио у тренутку док је криминалитет, нарочито дјеловање организованих банди и изнуде, једно од кључних питања уочи избора, након серије насилних напада у различитим дијеловима земље.

Прошлог петка, адвокат Перси Ипанаке, који је био кандидат за посланика левичарске странке Заједно за Перу (ЈП), убијен је у граду Пјура на сјеверу земље, само неколико сати прије унутарстраначких избора на којима би се дефинисали представници сваке политичке организације.

