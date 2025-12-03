Сијарто: Тужићемо Брисел у Европском суду правде

Извор:
СРНА
03.12.2025
13:32
Коментари:1
Мађарска одбацује план ЕУ да забрани увоз нафте и гаса из Русије и припрема тужбу против Брисела у Европском суду правде, изјавио је мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.
"Говоримо о руском природном гасу и сировој нафти, о испорукама које Брисел жели да забрани Европи. Чим се одржи коначно гласање о тој одлуци у Бриселу, ми ћемо смјеста поднијети тужбу Европском суду правде. Одмах ћемо покренути правне процесе", рекао је Сијарто новинарима.
Према његовим ријечима, правници у Будимпешти већ одрађују неопходан правни посао.
Сијарто је план ЕУ назвао проневјером и бриселском диктатуром.
